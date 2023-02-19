Производство пива в Украине в 2022 году сократилось почти на 28% — Finance.ua

Производство пива в Украине в 2022 году сократилось почти на 28% Сегодня 03:34

Производство пива в Украине (кроме безалкогольного с содержанием спирта до 0,5% об.) в 2022 году снизилось на 27,9% по сравнению с 2021 годом — до 122,8 млн дал, сообщается на сайте отраслевой организации пивоваров «Укрпиво».

При этом отмечается, что до конца 2022 года отрасль постепенно возобновлялась после падения производства этого напитка в первом квартале на 50% из-за российского вторжения и остановки части пивоваренных заводов. Так, по итогам первых четырех месяцев 2022 года падение составило 42,8% к аналогичному периоду 2021 года, января-мая — 36,4%, января-июня — 32%, января-июля и января-августа — по 31,6%, января-сентября — 30,5%, января-октября — 28,6%, января-ноября — 28,1%.

По данным «Укрпива», в целом в 2022 году в стране было произведено 164,8 тыс. тонн солода, что на 24,5% меньше показателей 2021 года. При этом минимальные темпы отставания от показателей предыдущего года отмечаются по итогам января-ноября — 19,9%, в то время как максимальное проседание зафиксировано в январе-июне — на 50,6%.

Кроме того, сообщается, что за январь 2023 года произведено 8,1 млн дал пива, что на 15,2% меньше по сравнению с январем 2022 года, и 10,66 тыс. тонн солода, что на 43,4% меньше показателей аналогичного месяца в прошлом году.

Украина в 2021 году произвела на 5% меньше пива по сравнению с 2020 годом — 170,5 млн дал, а в 2020 году его производство сократилось на 0,4% к 2019 году — до 179,7 млн дал.

Производство солода в 2021 году составило 218,5 тыс. тонн, что на 19,5% меньше показателей годом ранее. При этом в 2020 году его производство снизилось по сравнению с 2019 годом на 18% — до 275 тыс. тонн.

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