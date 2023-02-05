Производство недрагоценных металлов сократилось на 72% в прошлом году — Finance.ua

Производство недрагоценных металлов сократилось на 72% в прошлом году Сегодня 05:34 — Банковские металлы

Еще в первые месяцы полномасштабного вторжения черная металлургия потеряла примерно треть своих активов. Из-за заблокированных портов экспорт стал почти невозможным, а в результате блэкаутов пришлось останавливать производство.

Об этом говорится в обзоре ЦЭС.

«За год металлургия и горнодобывающая промышленность упала почти на 3/4», — отмечают авторы исследования.

Причины сокращения производства недрагоценных металлов

В ЦЭС отмечают, что российские войска разрушили «Азовсталь» и ММК им. Ильича, второй и третий по размеру металлургические заводы Украины. Остальные заводы сначала остановились, а затем периодически возобновляли производство. Однако помешали атаки россиян на энергосистему Украины. Металлургия выступает одним из крупнейших потребителей электроэнергии. Поэтому во время полных блэкаутов предприятия отрасли останавливаются, а некоторые вовсе прекращают работу на весь зимний период.

Сейчас, по данным Укрметаллургпрома, загрузка мощностей находится на уровне 15-20%. Низкий уровень загрузки мощностей сохранится до победы или, по крайней мере, до открытия портов для металлургии военным или дипломатическим путем.

Экспорт металлопродукции снизился на 67,5%, экспорт железной руды — на 58%. Рентная плата за добычу установлена на нулевом уровне, цены на руду растут.

Что бы помогло решить проблему

Частично решить проблему смогла бы договоренность об экспорте металлургии по морю, как это происходит с украинским зерном.

Украина уже неоднократно это подчеркивала. Также пыталась расширить коридор на другие порты — в частности, на Николаев.

«Но, учитывая, что даже в отношении аграрной продукции продление действия коридора стало возможным только в старом формате с тем же перечнем портов и на те же четыре месяца, шансы на включение других товаров невелики», — резюмировали авторы обзора.

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