Производство молока в Украине сократилось на 5% в феврале 2025 года — Finance.ua

Производство молока в Украине сократилось на 5% в феврале 2025 года Сегодня 06:26 — Казна и Политика

В Украине в феврале 2025 года хозяйства всех категорий произвели 439 тыс. тонн молока-сырья, что на 14 тыс. тонн меньше (-3%) по отношению к январю 2025 года и на 24 тыс. тонн меньше (-5%) по отношению к февралю 2024 года, сообщили в Ассоциации производителей молока (АВМ).

Согласно сообщению, в январе-феврале 2025 года объемы надоя в Украине составили 891 тыс. тонн, что на 32 тыс. тонн (-4%) меньше по отношению к прошлогоднему периоду.

При этом доля предприятий в производстве молока-сырья в феврале 2025 года составила 55%, а хозяйств населения — 45%. Предприятия произвели 239 тыс. тонн молока-сырья в феврале 2025 года, что на 20 тыс. тонн меньше (-8%) по сравнению с январем 2025 года и на 4 тыс. тонн больше (+2%) по сравнению с февралем 2024 года.

Молочно-товарные фермы (МТФ) в январе-феврале 2025 года произвели 499 тыс. тонн молока-сырья, что на 21 тыс. т (+4%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

В хозяйствах населения объемы надоя в феврале 2025 года составили 200 тыс. тонн молока, что на 6 тыс. тонн больше (+3%) по отношению к январю 2025 года и на 28 тыс. тонн меньше (-12%) относительно февраля 2024 года. В январе-феврале 2025 года приусадебный сектор произвел 393 тыс. тонн молока-сырья, что на 53 тыс. тонн (-12%) меньше по отношению к прошлогоднему периоду.

Аналитик АВМ Георгий Кухалейшвили отмечает, что в 2025 году МТФ может воздержаться от наращивания производства молока в условиях сокращения спроса на молочную продукцию на внутреннем рынке и падения закупочных цен. Поскольку молокоперерабатывающие предприятия не имеют возможности покупать молоко по адекватным рыночным ценам, то дальнейшее увеличение надоя может привести к большему обвалу цен.

При этом вызовом для молочной отрасли Украины является потенциальная угроза распространения ящура, вспышки которого зафиксированы в Венгрии и Словакии. Увеличение выбраковки инфицированного поголовья может привести к сокращению объемов надоя.

«Существуют перспективы определенного роста спроса на молоко в Украине. Молокоперерабатывающие предприятия стремятся способствовать восстановлению спроса на молочную продукцию со стороны населения с помощью скидок и акционных предложений в торговых сетях. С началом весны начинается сезон мороженого, а также растет экспорт молочных консервов из Украины, что стимулирует поступление на переработку дополнительных объемов молока-сырья», — резюмировали в отраслевой ассоциации.

open4business По материалам:

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