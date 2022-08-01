Производство электрокаров Xiaomi может столкнуться с проблемами — Finance.ua
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Производство электрокаров Xiaomi может столкнуться с проблемами

Технологии&Авто
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Компания Xiaomi может столкнуться с неожиданным препятствием на пути к выходу на автомобильный рынок. Сейчас в Xiaomi проходят последние стадии работы над первым транспортным средством, но сейчас она сталкивается с первыми проблемами, которые могут заставить ее отложить выпуск своего первого электрокара.
Компанию попросили предоставить не только документы по ее финансовой способности такого производства, но и по технологическим возможностям. Документы могут рассматриваться месяцами и по мере рассмотрения могут возникать запросы на получение дополнительной информации. В случае если Xiaomi не дадут разрешение, весь процесс придется начинать сначала, из-за чего старт производства может ощутимо затянуться.
Напомним, что Лей Цзюнь, СЭО компании Xiaomi, сообщил, что в течение следующих 10 лет планируется инвестировать 10 миллиардов долларов в производство электрокаров. На данный момент завершена фаза R&D первого электрокара компании, и сейчас планируется начать продажи в 2024 году, но производство не удастся запустить без соответствующих лицензий.
По материалам:
ITsider.
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