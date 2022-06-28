Производитель шин Michelin уходит из россии: до конца года передаст бизнес локальному менеджменту — Finance.ua
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Производитель шин Michelin уходит из россии: до конца года передаст бизнес локальному менеджменту

Фондовый рынок
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Один из ведущих производителей шин в мире, французская Michelin Group, объявила о намерении до конца года передать свой бизнес в россии местному менеджменту.
Об этом говорится в заявлении компании от 28 июня.
После прекращения производственной деятельности в России 15 марта Michelin подтверждает, что технически невозможно возобновить производство, в частности из-за проблем с поставками, в условиях общей неопределенности.
Поэтому группа обязана запланировать передачу всех собственных операций в россии до конца 2022 года и разглядывает возможность передачи контроля за своими административными, сбытовыми и промышленными операциями текущему местному управлению. При этом Michelin готовит для своих сотрудников наиболее благоприятные условия", — заявили в компании.
Новая организация будет работать через независимую от Michelin структуру.
В Michelin Russia работает около 1000 человек, в том числе 750 на заводе в Давыдове, расположенном примерно в 100 километрах от Москвы. Объект имеет ежегодную производственную мощность от 1,5 до 2 миллионов шин, преимущественно для легковых автомобилей. Продажи Michelin в стране составляют 2% общего объема продаж группы и 1% от мирового производства автомобильных шин.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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