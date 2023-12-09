Производитель роскошных часов представил необычный суперкар — Finance.ua

Производитель роскошных часов представил необычный суперкар
Производитель шикарных часов Bulgari представил концепт-кар Aluminium Vision GT. Как и суперкар Genesis X Gran Berlinetta, его смогут протестовать все игроки автосимулятора Gran Turismo 7.
Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Франшиза видеоигр Gran Turismo отмечает 10-летие своей программы Vision GT. Эта инициатива стала платформой для крупных автопроизводителей, создающих виртуальные концепт-кары.
Вместе с Aluminium Vision GT были показаны наручные часы Bulgari Aluminium x Gran Turismo Special Edition. Он вдохновлен оригинальной моделью, выпущенной в 1998 году, и будет доступен в двух цветах — желтом и антрацитовом.
Концепт-кар Aluminium Vision GT получил дизайн в ретростиле. Он имеет клиновидный кузов с широкими колесными арками и небольшое ветровое стекло спереди.
Впереди установлены тонкие дневные ходовые огни и скрытые фары, расположенные по центру кузова. Колесные диски получили аэродинамический дизайн.
В интерьере размещены два спортивных сиденья. Приборная панель выполнена в стиле часов Bulgari Aluminium x Gran Turismo Special Edition.
Характеристики концепт-кара пока держат в секрете. Суперкар станет доступен в Gran Turismo 7 только в 2024 году.
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