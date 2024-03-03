Производитель Nokia анонсировал розовый телефон-раскладушку в стиле Барби — Finance.ua
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Производитель Nokia анонсировал розовый телефон-раскладушку в стиле Барби

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Компания Human Mobile Devices (HMD), известная как производитель телефонов под брендом Nokia, выпустит простой гаджет в стиле куклы Барби. Нет, это будет не смартфон.
HMD объявила о сотрудничестве с американской компанией Mattel, специализирующейся на производстве игрушек, таких как Барби. В рамках сотрудничества будет выпущен простой телефон Barbie Flip Phone.
«Мы рады объявить о революционном партнерстве с Mattel и Barbie. Телефон Barbie Flip Phone появится этим летом 2024 года. Перспективный стиль, ностальгия и крайне необходимая цифровая детоксикация: этот ретро-телефон изменит сценарий в культуре смартфонов и станет самым популярным аксессуаром этим летом», — заявляют в HMD. HMD еще не раскрыла никаких деталей о новом устройстве, таких как цена или характеристики.
Ожидается, что Barbie Flip Phone будет представлен на выставке технологий Mobile World Congress в Барселоне, которая продлится до 29 февраля.
Напомним, финская компания HMD начала свою деятельность в 2016 году и является наследницей Microsoft Mobile, выкупившей компанию Nokia в 2014 году.
В прошлом году стало известно, что компания рассматривает возможность отказаться от бренда Nokia в пользу общего бренда HMD. В нынешнем году компания планирует презентовать первый смартфон под новым брендом.
Недавно на конференции Unpacked в Сан-Хосе (США) компания Samsung представила телефоны Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra, оснащенные инструментами искусственного интеллекта, основанными на технологии Gemini от Google. А iPhone впервые стал самой популярной серией смартфонов в Китае, хотя продажи снизились из-за конкуренции отечественных брендов и ограничения на технологии Apple.
По материалам:
ua.news
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