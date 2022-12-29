Производитель чипов Micron сократит затраты на производство и уволит 10% работников — Finance.ua

Производитель чипов Micron сократит затраты на производство и уволит 10% работников Сегодня 03:17 — Фондовый рынок

Производитель чипов Micron сократит затраты на производство и уволит 10% работников

Крупнейший американский производитель чипов памяти Micron Technology объявил о сокращении расходов на фоне быстрого падения доходов, в частности сокращения рабочей силы на 10%.

Об этом сообщает Bloomberg

Также Micron прогнозирует резкое падение продаж и большие потери, чем прогнозировали аналитики на текущий квартал.

Производители полупроводников находятся в состоянии резкого падения спроса на свою продукцию менее чем через год после того, как они не могли производить достаточное количество для удовлетворения заказов.

Агентство объясняет, что потребители отложили покупки персональных компьютеров и смартфонов на фоне роста инфляции и нестабильной экономики. Производители этих устройств, основные покупатели чипов памяти, сейчас застряли в запасах компонентов и замедляют заказы на новые запасы.

По словам главного исполнительного директора Micron Санджая Мехротра, отрасль переживает самый плохой дисбаланс между спросом и предложением за 13 лет, и запасы должны достичь пика в текущем периоде, а затем снизиться.

Он добавил, что примерно к середине 2023 г. клиенты перейдут на более здоровый уровень запасов, а доход производителя микросхем улучшится во второй половине года.

Micron, уже объявившая о сокращении производства, сокращает свой бюджет на новые заводы и оборудование, и теперь ожидает потратить от 7 до 7,5 млрд дол. за финансовый год по сравнению с предыдущей целью в 12 миллиардов долларов.

Компания замедляет внедрение более прогрессивных технологий производства и прогнозирует, что затраты на новое производство сократятся по всей отрасли.

В прошлом месяце компания предупредила, что сокращает производство примерно на 20% в ответ на рыночные условия. Согласно документам, по состоянию на 1 сентября в компании Micron, штат Айдахо, было 48 тыс. сотрудников.

Економічна Правда По материалам:

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