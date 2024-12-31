Проходите опрос и получите шанс выиграть 5 тыс. грн — Finance.ua

Проходите опрос и получите шанс выиграть 5 тыс. грн Сегодня 12:20 — Личные финансы

Проходите опрос и получите шанс выиграть 5 тыс. грн

Уважаемые читатели!

Мы всегда хотим предоставлять самые лучшие финансовые услуги, которые максимально соответствуют вашим потребностям и привычкам. На данный момент мы планируем расширить свои сервисы, а чтобы сделать это — нам важно ваше мнение! Finance.ua вместе с порталом Минфин запустили опрос «Ключ к финансовому комфорту», ​​чтобы лучше понять финансовые привычки и потребности наших читателей.

Ваши ответы помогут нам разработать новые инструменты, которые сделают управление финансами более простым и удобным.

Почему стоит пройти опрос:

вы поможете создать сервисы, которые действительно соответствуют вашим требованиям и требованиям многих украинцев;

каждую неделю мы разыгрываем 5 000 гривен среди участников опроса, и вы можете стать одним из победителей!

🕒 15 минут вашего времени = лучшие услуги для всех + шанс выиграть 5000 гривен каждую неделю!

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