Программа льготных кредитов на установку солнечных панелей: кто может участвовать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Программа льготных кредитов на установку солнечных панелей: кто может участвовать

Энергетика
88
Программа льготных кредитов на установку солнечных панелей: кто может участвовать
Программа льготных кредитов на установку солнечных панелей: кто может участвовать
Фонд развития предпринимательства (ФРП) разрабатывает программу компенсации украинцам тела кредита на установку солнечных панелей в частных домохозяйствах.
Об этом во время пресс-конференции в Укринформе «Энергоэффективность: готовые решения и доступное финансирование для развития бизнеса» и практического семинара по поддержке финансирования энергоэффективных решений для МСП по программе «Добавь энергии твоему бизнесу» сообщил председатель правления ФРП Андрей Гапон.
По его словам, с предложением о подготовке новой программы поддержки энергетики, ориентированной на физических лиц, в Фонд обратилось Минэнерго.
«Это весьма необычная для нас категория реципиентов, ведь раньше ФРП ориентировался только на поддержку украинского бизнеса — прежде всего микро-, малого и среднего предпринимательства. Идея состоит в том, чтобы за счет дополнительного финансирования, которое мы нашли, владельцы частных домохозяйств могли взять потребительские займы в банках-партнерах новой бюджетной программы для компенсации тела кредитов, выданных для установки солнечных панелей», — пояснил Гапон.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.