Программа льготных кредитов на установку солнечных панелей: кто может участвовать — Finance.ua

Программа льготных кредитов на установку солнечных панелей: кто может участвовать Сегодня 20:20 — Энергетика

Программа льготных кредитов на установку солнечных панелей: кто может участвовать

Фонд развития предпринимательства (ФРП) разрабатывает программу компенсации украинцам тела кредита на установку солнечных панелей в частных домохозяйствах.

Об этом во время пресс-конференции в Укринформе «Энергоэффективность: готовые решения и доступное финансирование для развития бизнеса» и практического семинара по поддержке финансирования энергоэффективных решений для МСП по программе «Добавь энергии твоему бизнесу» сообщил председатель правления ФРП Андрей Гапон.

По его словам, с предложением о подготовке новой программы поддержки энергетики, ориентированной на физических лиц, в Фонд обратилось Минэнерго.

«Это весьма необычная для нас категория реципиентов, ведь раньше ФРП ориентировался только на поддержку украинского бизнеса — прежде всего микро-, малого и среднего предпринимательства. Идея состоит в том, чтобы за счет дополнительного финансирования, которое мы нашли, владельцы частных домохозяйств могли взять потребительские займы в банках-партнерах новой бюджетной программы для компенсации тела кредитов, выданных для установки солнечных панелей», — пояснил Гапон.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.