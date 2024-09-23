Программа для цифровых кочевников в Эстремадуре: условия участия и стартовая сумма — Finance.ua

Программа для цифровых кочевников в Эстремадуре: условия участия и стартовая сумма Сегодня 19:00 — Личные финансы

Программа для цифровых кочевников в Эстремадуре: условия участия и стартовая сумма

Цифровые кочевники (digital nomads) — люди, использующие современные технологии для удаленной работы, что позволяет вести мобильный образ жизни и работать из любой точки мира.

Среди стран Европы, предлагающих визы для цифровых кочевников на выгодных условиях, можно выделить Испанию, Хорватию, Мальту, Грецию и Эстонию.

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Испанская автономная община Эстремадура выделила 2 млн евро, чтобы привлечь цифровых кочевников со всего мира. Такая политика нацелена на повышение экономики общества.

Коммуникация в Эстремадуре развита на достаточно высоком уровне, в частности, регион превышает средний национальный показатель покрытия оптоволоконной связью — 93%, мобильной связью 4G — 97%, а покрытие 5G составляет от 75% до 80%.

Среди недостатков — в Эстремадуре наблюдаются некоторые проблемы с транспортной сетью, однако местные власти работают над решением этого вопроса.

Условия участия в программе:

принять участие в программе может гражданин любой страны мира, главное, чтобы иностранец проживал за пределами региона Эстремадуры не менее 6 месяцев до момента регистрации участия в программе. Заявители из Испании должны получить официальный идентификационный номер;

переехать можно в населенные пункты с численностью населения до 5 тыс. человек;

срок действия разрешения на постоянное проживание в Эстремадуре — от двух лет.

Сколько денег получат цифровые кочевники за переезд в Эстремадуру

Стартовая сумма для цифровых кочевников (деньги, которые получат сразу после переезда):

женщины и мужчины в возрасте до 30 лет — 10 тыс. евро;

мужчины старше 30 лет — 8 тыс. евро.

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После первого двухлетнего периода женщины и мужчины в возрасте до 30 лет получат еще 5 тыс. евро по условию продления пребывания в регионе еще на один год. Мужчины старше 30 лет, желающие остаться в этом испанском регионе еще на год, получат еще 4 тыс. евро.

Как долго продлится программа? Власти региона Эстремадура подтвердили, что конкурс будет открыт, пока не будут израсходованы все 2 млн евро, предназначенных для участников.

Где цифровым кочевникам работать выгоднее всего, читайте в статье Finance.ua:

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