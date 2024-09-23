Программа для цифровых кочевников в Эстремадуре: условия участия и стартовая сумма — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Программа для цифровых кочевников в Эстремадуре: условия участия и стартовая сумма

Личные финансы
21
Программа для цифровых кочевников в Эстремадуре: условия участия и стартовая сумма
Программа для цифровых кочевников в Эстремадуре: условия участия и стартовая сумма
Цифровые кочевники (digital nomads) — люди, использующие современные технологии для удаленной работы, что позволяет вести мобильный образ жизни и работать из любой точки мира.
Среди стран Европы, предлагающих визы для цифровых кочевников на выгодных условиях, можно выделить Испанию, Хорватию, Мальту, Грецию и Эстонию.

Подобрать кредит 👛

Испанская автономная община Эстремадура выделила 2 млн евро, чтобы привлечь цифровых кочевников со всего мира. Такая политика нацелена на повышение экономики общества.
Коммуникация в Эстремадуре развита на достаточно высоком уровне, в частности, регион превышает средний национальный показатель покрытия оптоволоконной связью — 93%, мобильной связью 4G — 97%, а покрытие 5G составляет от 75% до 80%.

Читайте также: Какие в Европе средние зарплаты (сравнение с Украиной)

Среди недостатков — в Эстремадуре наблюдаются некоторые проблемы с транспортной сетью, однако местные власти работают над решением этого вопроса.

Условия участия в программе:

  • принять участие в программе может гражданин любой страны мира, главное, чтобы иностранец проживал за пределами региона Эстремадуры не менее 6 месяцев до момента регистрации участия в программе. Заявители из Испании должны получить официальный идентификационный номер;
  • переехать можно в населенные пункты с численностью населения до 5 тыс. человек;
  • срок действия разрешения на постоянное проживание в Эстремадуре — от двух лет.

Сколько денег получат цифровые кочевники за переезд в Эстремадуру

Стартовая сумма для цифровых кочевников (деньги, которые получат сразу после переезда):
  • женщины и мужчины в возрасте до 30 лет — 10 тыс. евро;
  • мужчины старше 30 лет — 8 тыс. евро.

Читайте также: Самые дешевые города для путешествий по Европе осенью 2024 года

После первого двухлетнего периода женщины и мужчины в возрасте до 30 лет получат еще 5 тыс. евро по условию продления пребывания в регионе еще на один год. Мужчины старше 30 лет, желающие остаться в этом испанском регионе еще на год, получат еще 4 тыс. евро.
Как долго продлится программа? Власти региона Эстремадура подтвердили, что конкурс будет открыт, пока не будут израсходованы все 2 млн евро, предназначенных для участников.
Где цифровым кочевникам работать выгоднее всего, читайте в статье Finance.ua:

Собрались в цифровые кочевники? Вот места Европы, где работать выгоднее всего 💻

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.