Прогнозируемого урожая хватит как для украинцев, так и для продажи за границу — Гайду — Finance.ua

Прогнозируемого урожая хватит как для украинцев, так и для продажи за границу — Гайду Сегодня 21:34 — Аграрный рынок

Украинские аграрии смогут провести посевную на 19 млн гектаров. Это почти такие же площади, как и в прошлом году.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики Александр Гайду.

«Из-за роста цен на производство зерновых посевные площади и урожайность уменьшаются. В целом урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году ожидается на уровне 44 млн тонн. Это на 13% меньше, чем в прошлом году. В частности, пшеницы, ячменя и кукурузы могут собрать меньше», — отметил депутат.

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В то же время увеличится производство масличных культур. До 19 млн тонн против 18 млн тонн предыдущего года. Возрастут урожаи подсолнечника, рапса и сои. Также может возрасти производство сахарной свеклы.

«Этого достаточно для внутренних нужд. К примеру, около трети урожая зерновых покрывает потребности украинцев. Всё остальное идет на экспорт. Это вклад в экономическую устойчивость страны, валютная выручка, рабочие места. Продукции должно хватить и украинцам, и людям, нуждающимся в нашей агропродукции», — подытожил глава Комитета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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