Проект «Щит Восток»: Польша начала строительство фортификаций на границе с россией — Finance.ua

Проект «Щит Восток»: Польша начала строительство фортификаций на границе с россией Сегодня 15:36

Польша начала строительство фортификационных сооружений на границе с россией и беларусью в рамках масштабного проекта «Щит Восток».

Об этом в сети X написал глава польского правительства Дональд Туск.

«Строительство „Щит Восток“ началось! Первые работы ведутся у границы с россией», — написал Туск, добавляя к сообщению фото работы экскаваторов по копанию траншеи.

Как сообщало агентство, Варшава до 2028 года в рамках масштабного проекта «Щит Восток» построит на границе с россией и беларусью 700 км укрепления, системы разоблачения и оповещения, передовые базы, логистические узлы и системы противодействия беспилотникам. Стоимость его реализации составит 10 миллиардов злотых (свыше 2,5 млрд долл.).

В интервью Укринформу временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич недавно отметил, что проект «Щит Восток» предназначен для защиты от вторжения со стороны россии и беларуси и базируется на украинском опыте.

В 2022 году Польша построила на границе с беларусью заграждение высотой 5,5 м и длиной 186 км, а также установила современную систему электронного мониторинга.

Это было ответом на искусственное создание с лета 2021 года беларусью и россией так называемого миграционного давления на границе рб с Польшей и балтийскими странами.

Укрінформ По материалам:

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