«Проект „окупился“ за два дня»: Минобороны отчиталось о работе «народного спутника» — Finance.ua

«Проект „окупился“ за два дня»: Минобороны отчиталось о работе «народного спутника» Сегодня 18:39 — Казна и Политика

«Проект „окупился“ за два дня»: Минобороны отчиталось о работе «народного спутника»

Только за два дня работы Миноброны с «народным спутником» было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую россияне пытались замаскировать в лесополосах и за другими препятствиями.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Он отметил, что по понятным причинам не может раскрыть все подробности, но даже такие детали нескольких дней работы со спутником показывают его эффективность.

«Указанную технику было бы очень сложно или невозможно заметить средствами оптических спутников. В то же время координаты „спрятанного“ были оперативно переданы для нанесения огневого поражения. В частности, в районе н. п. Крещеновка и Украинка на Херсонщине, а также вблизи Новоселовки Донецкой области», — резюмировал Резников.

За первые два дня эксплуатации спутника ВС рф потеряли бронетехнику на большую сумму, чем стоит весь проект со спутниками.

С приходом осени, а затем зимы наличие доступа к базе данных спутниковых снимков компании Айсай (ICEYE) станет большим преимуществом ВСУ.

«Спутники с технологией SAR становятся особенно актуальными осенью и зимой, когда плохая погода, облачность или снег. Для них нет разницы — день или ночь. Поэтому враг не скроется», — подчеркнул глава Минобороны.

Справка Finance.ua:

волонтер Сергей Притула вместе с блогером Игорем Лаченковым 22 июня объявил о сборе средств на три ударных беспилотника Bayraktar для украинских военных. 600 миллионов гривен собрали за несколько дней;

турецкая компания Baykar 27 июня отказалась принимать собранные деньги и решила передать три беспилотника бесплатно. После этого волонтеры вели переговоры с Министерством обороны, чтобы решить, на что лучше потратить 600 миллионов гривен, которые украинцы собрали для ВСУ.

Діло По материалам:

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