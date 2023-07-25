Проект IT Generation завершен: менее 10% выпускников на данный момент нашли работу — Finance.ua

Проект IT Generation завершен: менее 10% выпускников на данный момент нашли работу
Образовательный проект IT Generation, который Минцифра запустила летом прошлого года, завершен, успешно прошли обучение 1877 студентов, из которых только 150 нашли работу.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
IT Generation является проектом Минцифры в партнерстве с Binance и Lviv IT Cluster.
В общей сложности 1877 студентов успешно завершили обучение. Среди выбранных студентами направлений наиболее популярными были FrontEnd, QA, UI/UX Design и Python. Только 150 выпускников смогло трудоустроиться в украинские и международные ІТ-компании.
«Чаще всего студенты проекта находили работу по направлению Project (Product) Management, HR и JavaScript», — рассказывают в министерстве.
Кроме того, больше всего трудоустроенных студентов среди выпускников школ GOIT (20,6%), Source IT (19%) и A-Level (15,7%).
Главной целью проекта было дать возможность украинцам освоить новые профессии в IT-сфере.
В Минцифры добавляют, что студенты, которые еще не нашли работу, продолжают поиски под менторством ІТ-школ.
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