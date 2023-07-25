Проект IT Generation завершен: менее 10% выпускников на данный момент нашли работу — Finance.ua
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Проект IT Generation завершен: менее 10% выпускников на данный момент нашли работу

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Образовательный проект IT Generation, который Минцифра запустила летом прошлого года, завершен, успешно прошли обучение 1877 студентов, из которых только 150 нашли работу.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
IT Generation является проектом Минцифры в партнерстве с Binance и Lviv IT Cluster.
В общей сложности 1877 студентов успешно завершили обучение. Среди выбранных студентами направлений наиболее популярными были FrontEnd, QA, UI/UX Design и Python. Только 150 выпускников смогло трудоустроиться в украинские и международные ІТ-компании.
«Чаще всего студенты проекта находили работу по направлению Project (Product) Management, HR и JavaScript», — рассказывают в министерстве.
Кроме того, больше всего трудоустроенных студентов среди выпускников школ GOIT (20,6%), Source IT (19%) и A-Level (15,7%).
Главной целью проекта было дать возможность украинцам освоить новые профессии в IT-сфере.
В Минцифры добавляют, что студенты, которые еще не нашли работу, продолжают поиски под менторством ІТ-школ.
По материалам:
Економічна Правда
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