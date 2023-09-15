Проект газового хаба путина в Турции оказался на грани провала, — Reuters Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

Амбициозный проект президента рф владимира путина по созданию «газового хаба» в «дружественной» Турции, который вновь открыл бы «Газпрому» двери на европейский и мировой рынок, оказался на грани провала.

Хотя с момента, когда путин объявил об идее хаба, прошел уже почти год, российско-турецкие переговоры буксуют и сопровождаются разногласиями, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По словам одного из них, предметом споров стали управленческие вопросы. «Они борются за то, кто должен руководить хабом», — объяснил источник агентства.

Другой собеседник Reuters, близкий к «Газпрому», подтвердил «проблему»: стороны не могут договориться об управлении проектом.

Идея создания газового хаба в Турции

В ноябре 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным обсудил предложение рф создать хаб природного газа в Турции.

россия близка к соглашению с Турцией о создании центра торговли природным газом, поскольку кремль ищет альтернативные маршруты экспорта топлива. Такое заявление сделал президент страны-агрессора владимир путин на черноморском курорте Сочи, открывая встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

УНІАН По материалам:

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