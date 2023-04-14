Продуктовый ритейл договорился о стабильных поставках базовых товаров в условиях военного положения — Finance.ua

Продуктовый ритейл договорился о стабильных поставках базовых товаров в условиях военного положения Сегодня 13:34

Продуктовые торговые сети подписали Меморандум, фиксирующий сроки расчетов с производителями базового набора продуктов питания.

Об этом на своем официальном сайте сообщает Ассоциация ритейлеров Украины

«Продуктовые торговые сети подписали Меморандум, по которому условия оплаты по договорам поставки базовых пищевых продуктов отечественного производства не будут превышать 30 календарных дней. Документ вступит в силу со дня получения заключений Антимонопольного комитета Украины о соответствии действий субъектов хозяйствования положениям Закона Украины „О защите экономической конкуренции“», — сказано в сообщении.

В список товаров, на которые будет распространяться действие Меморандума, вошли следующие товары отечественного производства (кроме товаров, маркированных как «органическая продукция»): крупы (гречневая, пшеничная, ячневая, гороховая, перловая), сахар-песок (свекольный), мука пшеничная, хлеб, батон, макаронные изделия из мягких сортов, вермишель из муки высшего сорта пшеницы, молоко (кроме длительного хранения), сыр кисломолочный, кефир в пленке, масло сливочное жирностью 72,5, сметана в пленке, яйца куриные (нефасованные) или категории С1; масло подсолнечное рафинированное, мясо курятины, мясо свинины, овощи нефасованные «борщевого набора» (картофель, морковь, свекла, лук репчатый, капуста белокочанная), вода минеральная негазированная.

При этом торговые сети в своей деятельности будут продолжать соблюдать требования действующих правительственных постановлений № 160 и № 1236 о сроках расчетов на социальные товары в пределах 10 календарных дней.

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УНІАН По материалам:

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