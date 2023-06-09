Продуктовая корзина: эксперты подсчитали, как за 5 месяцев изменились цены на продукты питания — Finance.ua

Продуктовая корзина: эксперты подсчитали, как за 5 месяцев изменились цены на продукты питания Сегодня 20:03 — Личные финансы

Продуктовая корзина: эксперты подсчитали, как за 5 месяцев изменились цены на продукты питания

С начала года существенно снизились цены на яйца, свеклу, помидоры и бананы, однако подорожали лук, капуста, морковь, яблоки и молочные продукты.

Об этом сообщили аналитики сервиса доставки Zakaz.ua, которые проанализировали, как с начала 2023 года изменилась стоимость основных товаров потребительской продуктовой корзины украинца в ведущих сетях супермаркетов.

Выяснилось, что многие социально значимые товары на полочках ритейлеров в июне стоят дешевле, чем в начале первого квартала 2023 года.

Больше всего снизилась цена на яйца — на 27%. Сейчас средняя стоимость за десяток составляет около 54 грн, тогда как в январе была около 74 грн. Также снизилась цена на муку — на 8%. В свою очередь цены на батон и хлеб тоже демонстрируют положительную тенденцию стоимость снизилась на 5%", — подсчитали эксперты.

Вероятно, по словам аналитиков, снижение цен на хлебобулочные изделия связано именно с падением цен на яйца и муку.

В частности, есть товары из продуктовой социальной корзины, которые не существенно, но повысились в цене.

«Сливочное масло подорожало в среднем на 5%, тогда как еще в январе цена пачки весом 180−200г была около 62 грн. Сейчас средняя стоимость составляет 65 грн. В свою очередь молоко подорожало в среднем на 10%», — сообщили в сервисе доставки.

Кроме того, за последние два квартала выросли цены на следующие продукты: гречка — на 3%, растительное масло — на 7%, куриное филе — на 7%.

Также эксперты отмечают, что среди овощей ценами могут приятно порадовать помидоры и огурцы, подешевевшие с началом сезона. Стоимость томатов в супермаркетах в июне на 15% ниже по отношению к январю. Огурцы стоят около 77,9 грн/кг, в то время как в начале года средняя стоимость была 86 грн/кг.

Вместе с тем аналитики подсчитали, что свекла сейчас стоит на 40% дешевле, чем в январе — в среднем 6,90 грн/кг. Однако другие овощи борщового набора имеют противоположную динамику.

«С начала года рекордно подскочили цены на белокочанную капусту, средняя стоимость составляет сейчас 45 грн/кг. Тогда как в январе ценники на овощ в супермаркетах были от 10 до 14 грн/кг, что втрое дешевле, чем сейчас. Также более чем вдвое выросли цены на морковь и лук. В настоящее время цена репчатого лука ​​в супермаркетах колеблется от 49 до 69 грн/кг. Морковь в среднем стоит 56,90 грн/кг, что на 144% дороже, чем в январе», — говорится в аналитике.

Эксперты прогнозируют, что с появлением на рынке молодых картофеля, капусты, моркови и свеклы вполне возможно, что цены на эти овощи пойдут на убыль.

Вместе с тем, по словам аналитиков, ситуация с фруктами гораздо более положительная, чем с овощами.

«Цены на бананы снизились на 14%. В январе желтый экзотический фрукт стоил в среднем 68 грн/кг, в то время как сейчас цена составляет 59 грн. Также снизились цены на цитрусовые: апельсины подешевели на 11%, а лимоны — на 6%», — говорится в сообщении.

Однако, как отмечается, неприятно удивили ценники на яблоки, стоимость которых рекордно подскочила более чем вдвое. К примеру, если в январе яблоки популярного сорта «Голден» стоили около 20 грн/кг, то в начале июня цена составляет 42 грн/кг. Однако, как прогнозируют эксперты, высока вероятность того, что с начала урожайного сезона цена упадет.

УНІАН По материалам:

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