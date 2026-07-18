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Продолжительность отпусков в разных странах мира (инфографика)

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Самые длинные законные отпуска у жителей Испании, Франции, Бразилии и ОАЭ
Самые длинные законные отпуска у жителей Испании, Франции, Бразилии и ОАЭ, Фото: magnific
Продолжительность законного отдыха от работы в Украине, странах Европы и мира отличается. Трудоустроенные украинцы официально могут отдыхать 24 дня в году. Это один из самых долгих сроков среди европейских государств. Самые продолжительные отпуска среди европейцев у жителей Испании, Мальты, Франции, Британии и Эстонии. Среди других стран мира самый долгий отдых имеют работники в Бразилии, ОАЭ и Перу.
Детальнее о продолжительности отпусков в разных странах мира рассказывает «Слово и дело».
Отпуска в странах Европы и мира
Отпуска в странах Европы и мира, Инфографика: Слово и дело

Продолжительность отпусков в странах Европы

Среди европейских государств самые долгие отпуска у трудоустроенных работников в Испании, Мальте, Франции — 30 дней.
Также почти месяц могут отдыхать трудоустроенные граждане Британии, Эстонии — 28 дней. Люксембург — 26. В таких странах, как Австрия, Дания, Норвегия, Швеция, законный отдых от работы длится 25 дней.
В Украине ежегодный основной отпуск составляет не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год. Для отдельных категорий работников сроки другие: сотрудникам до 18 лет — 31 день, лицам с инвалидностью I и II групп — 30 дней, а III группы — 26 дней.
Для учителей и научно-педагогических работников предусмотрен отдых до 56 дней. Некоторые украинцы могут получить дополнительные отпуска, в частности, за работу с вредными условиями труда, особый характер труда, а также работникам, имеющим детей. Также свои графики отпусков у военнослужащих ВСУ.
В Германии и Финляндии гарантированный законом отпуск также длится 24 дня, в Португалии — 22 дня.
В значительной части европейских стран отпуск длится 20 дней, среди них:
  • Бельгия,
  • Болгария,
  • Греция,
  • Ирландия,
  • Италия,
  • Кипр,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Нидерланды,
  • Польша,
  • Румыния,
  • Словакия,
  • Венгрия,
  • Хорватия,
  • Чехия,
  • Швейцария.
Продолжительность отпуска у фрилансеров или работающих на себя может отличаться от основного, предусмотренного законом.

Отпуска в других странах мира

Отдыхать 30 дней могут работники в Бразилии, ОАЭ и Перу. 28 дней идет законный отпуск в Австралии и Новой Зеландии. В Кении, Нигерии, ЮАР, Саудовской Аравии — 21 день. В Индии — в среднем 18, однако показатель отличается в штатах.
Самые короткие отпуска — в Южной Корее (15 дней после 1 года работы), Канаде и Турции — 14 дней после 1 года работы, Израиле и Мексике — 12 дней после года работы.
В Японии можно взять 10 дней отпуска после шести месяцев работы. В Китае отпуск всего 5 дней. Что касается США, то законом не установлен обязательный ежегодный отпуск, он согласуется с работодателем для каждого случая в отдельности.
Также следует добавить, что в ряде стран Азии продолжительность отпуска зависит от стажа работы. К примеру, чтобы получить в Китае вместо 5 дней 15, нужно иметь стаж от 20 лет. В Японии вместо 10 дней отпуска может быть и 20 дней, но стаж работы должен составлять более 6 лет.
Как и в случае с Украиной, на инфографике приведен минимальный срок ежегодного отпуска.
По материалам:
Слово і Діло
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