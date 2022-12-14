Продолжение россией энерготеррора может увеличить падение ВВП Украины до 50% — премьер Сегодня 06:31 — Казна и Политика

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что если россия продолжит обстреливать инфраструктуру, то украинская экономика сократится до 50%.

«Сокращение украинской экономики прогнозируется на уровне 35-40%. Если террористическая деятельность россии в отношении нашей инфраструктуры будет продолжена, то мы можем потерять еще плюс 10% к этим цифрам, то есть до 50% нашего ВВП», — сказал Шмыгаль на экономическом форуме в Париже во вторник.

Как сообщалось, на прошлой неделе первый заместитель министра экономики Денис Кудин сообщил, что российские атаки по энергоинфраструктуре увеличили темпы спада экономики Украины в ноябре этого года против ноября прошлого года, ориентировочно до 41% по сравнению с 39% в октябре и 30,8% в третьем квартале. По его словам, в целом на этот год прогноз падения ВВП ухудшился до 33,2% с 32%.

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