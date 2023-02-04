Продажи смартфонов в Китае упали до десятилетнего минимума — Finance.ua
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Продажи смартфонов в Китае упали до десятилетнего минимума

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По итогам 2022 года продажи смартфонов в Китае снизились на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, что стало самым большим падением в секторе за десятилетие.
Как сообщает Reuters, ссылаясь на исследование IDC, общий объем продаж в 2022 году был самым низким с 2013 года.
«Количество отгруженных устройств составило 286 миллионов по сравнению с 329 миллионами в 2022 году. Это означает, что общий объем продаж в 2022 году был самым низким с 2013 года, и впервые с тех пор годовой объем продаж упал ниже 300 миллионов», — говорится в матриале.
Производитель телефонов Android Vivo был самым продаваемым брендом за год с долей рынка 18,6%. Однако общие поставки упали на 25,1% по сравнению с прошлым годом.
Honor стал вторым наиболее продаваемым брендом с ростом поставок более чем на 34%, хоть и с низкой базы.
Apple была третьим самым продаваемым брендом телефонов в 2022 году вместе с Oppo.
Падение продаж смартфонов в Китае отразило показатели сектора по всему миру. По данным IDC, в 2022 году глобальные поставки смартфонов достигли 1,2 миллиарда, что является самым низким показателем с 2013 года.
По материалам:
УНІАН
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