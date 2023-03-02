Продажи подержанных авто стабилизировались — Finance.ua

Продажи подержанных авто стабилизировались 02.03.2023, 01:04 — Технологии&Авто

Продажи подержанных авто стабилизировались

По итогам второго месяца года продажи подержанных авто в Украине стабилизировались: показатели почти повторяют результаты января. Эксперты Института исследований авторынка рассказали, что происходит с продажами подержанных легковушек.

В феврале украинцы приобрели 77,5 тыс. подержанных автомобилей. Это на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого 2022 года, и так же, как в январе-2023.

Доля внутренних перепродаж при этом стабильно высока: 83% от общего количества сделок купли-продажи подержанных авто.

Доля импорта авто с пробегом из-за границы составила 17% от общего количества приобретенных подержанных легковушек. Для сравнения, в феврале 2022 г. этот показатель был зафиксирован на уровне 30,8%.

Внутренние перепродажи

На внутреннем рынке в феврале украинцы заключили 64,4 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковушек. Такой показатель оказался на −5,3% меньше февраля 2022 года, и на −0,8% меньше января-2023.

Больше всего регистрационных операций на внутреннем рынке зафиксировали в Киеве: 9,7 тысячи. Вместе с Киевской областью, занявшей третье место в рейтинге с показателем 6,6 тысяч регистраций, они составляют 21% от общего количества проданных подержанных машин в феврале.

В топ-5 самых активных регионов по внутренним перепродажам б/у авто вошли также Днепропетровская (7,1 тыс.), Львовская (5,9 тыс.) и Одесская (5,5 тыс.) области. Такая картина полностью повторяет тенденции предыдущих месяцев.

Наименьшее количество сделок было заключено в регионах, территории которых временно оккупированы или где ведутся активные боевые действия: Луганской (330 соглашений), Херсонской (424 соглашения) и Донецкой (766 соглашений) областях. Также в топ-5 областей с наименьшим количеством продаж подержанных авто вошли Черниговская (1,6 тыс.) и Николаевская (1,4 тыс. соглашений) области.

Импорт б/у легковушек

Из-за границы в феврале 2023 года привезли 13,1 тыс. подержанных авто. Такой показатель на −56,5% меньше, чем в феврале-2022 и на 4,4% больше, чем в январе-2022.

Уже традиционно активно регистрировали подержанные легковушки из-за границы на Львовщине (1,6 тыс. шт.), в Киеве (1,1 тыс. шт.), Ровенской (918 шт.), Киевской (912 шт.) и Винницкой (878 шт.) областях.

Меньше всего «свежепригнанных» авто поставили на учет в Донецкой (57 шт.), Луганской (57 шт.), Херсонской (89 шт.), Николаевской (181 шт.) и Запорожской (193 шт.) областях.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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