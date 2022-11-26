Продажи новых легковушек в Европе растут — Finance.ua

Продажи новых легковушек в Европе растут Сегодня 05:09 — Личные финансы

Продажи новых легковушек в Европе растут

Продажи новых легковых автомобилей в ЕС растут второй месяц подряд. В октябре зарегистрировали 745 855 единиц, что на 12,2% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Несмотря на тенденцию роста рынка, такой октябрьский результат продаж новых авто почти на 290 тыс. меньше показателей октября «доковидного» 2019 года.

При этом рост зафиксирован на всех крупнейших рынках Европы:

Германии (+16,8%);

Италии (+14,6%);

Испании (+11,7%);

французский рынок может похвастаться более скромным, но все же хорошим улучшением результатов (+5,5%).

В целом динамика европейского рынка новых легковых авто в течение первых десяти месяцев 2022 года остается отрицательной (-8,1%), поскольку рост продаж за последние два месяца оказался недостаточным для компенсации спада в январе-июле.

В первые 10 месяцев 2022 года из четырех основных рынков ЕС наибольшее снижение зафиксировали в Италии (-13,8%). Второй стала Франция (-10,3%), а за ней разместились Испания (-5,8%) и Германия (-5,5%).

Согласно анализу Института исследований авторынка, в октябре 2022 года в Украине зарегистрировали 2842 новых легковых автомобиля, что на 60,8% меньше, чем за октябрь-2021.

Всего с января по октябрь 2022 г. в нашей стране было зарегистрировано 28 950 легковых автомобилей, что на 51,1% меньше, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Главная причина столь значительного падения продаж новых авто — война в Украине и ее последствия.

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