Продажи квартир в новостройках Киева за время войны упали в 10-15 раз — эксперты Сегодня 08:00 — Недвижимость

Количество сделок по продаже квартир в новостройках Киева упало практически до нуля. Если до 24 февраля популярные девелоперы столицы продавали по 150-250 квартир в месяц, то сейчас таких сделок всего десяток или чуть более.

Количество сделок по покупке жилья в новостройках Киева упало в 10-15 раз. Но даже при низком спросе стоимость квадратного метра все равно растет, рассказала эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

По ее словам, это происходит по двум причинам: себестоимость всех видов работ выросла, поскольку дорожают материалы и нужно налаживать новые цепочки поставок. Многие материалы из-за остановки работы заводов нужно заводить из-за границы.

«Очень заметна кадровая проблема: многие сотрудники ушли в ВСУ и другие силы обороны. Это влияет на инфляцию и стоимость строительных работ. Вторая причина — курс доллара . Поначалу НБУ удерживал доллар, а когда его отпустили в свободное плавание, было какое-то расхождение: девелоперы все еще пытались держать цены, но уже тратили на нужды объекта больше денег, поскольку все уже подорожало», — отметила эксперт.

По ее оценкам, уже ближе к осени цены на жилье начали показывать реальную стоимость на рынке и существенно повышаться.

Падение уровня продаж подтверждает и эксперт консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий. По его словам, сейчас людей больше интересует вторичка — покупают преимущественно жилье у владельцев на вторичном рынке.

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«Выбор квартир сейчас огромен. На каждого клиента приходится около 50 предложений квартир, которые отвечают его пожеланиям и критериям. На практике жилье покупают дешевле, чем предлагается в объявлениях. Чтобы сделка состоялась, клиентам предлагают скидки», — отметил эксперт.

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