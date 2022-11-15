На рынке недвижимости украинцев ждет сюрприз — эксперт
В Украине на фоне войны на рынке недвижимости сократился спрос не только на жилье в новостройках, но и на «вторичке». Аналитики прогнозируют, что к концу года цены приятно удивят.
Об этом рассказал аналитик одной из украинских брокерских компаний Александр Болтян, пишет Канал 24.
Как отмечает аналитик, в стране ближе к новому году цены на вторичном рынке недвижимости упадут еще больше. Стоимость снизится ориентировочно еще на 15%.
По его словам, сейчас люди пытаются накапливать деньги, поэтому в 2023 году будут готовы торговаться и продавать недвижимость даже дешевле с целью получить наличные на руки.
Аналитик объясняет это тем, что из-за войны у населения нет уверенности в том, что жилье останется целым, тогда как наличие сбережений выглядит более рациональным в данной ситуации.
При этом предпочтение в выборе покупателей будет отдаваться тем, кто сможет сразу выплатить всю сумму в валюте.
Также граждане не скоро перейдут на расчеты и сбережения в нацвалюте.
«Те, кто имеет сбережений менее 10 тысяч долларов США, будут держать их в гривне. А те, у кого сбережений более 10 тысяч долларов США, скорее всего, распределят их на доллары, евро и гривны», — подчеркнул эксперт.
В Украине квартиры на первичном рынке недвижимости могут подорожать как минимум на 20%. С 1 ноября заработает закон о налогообложении сделок с объектами недвижимого имущества, построенных в будущем.
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