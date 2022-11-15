На рынке недвижимости украинцев ждет сюрприз — эксперт Сегодня 17:00 — Недвижимость

В Украине на фоне войны на рынке недвижимости сократился спрос не только на жилье в новостройках, но и на «вторичке». Аналитики прогнозируют, что к концу года цены приятно удивят.

Об этом рассказал аналитик одной из украинских брокерских компаний Александр Болтян, пишет Канал 24.

Как отмечает аналитик, в стране ближе к новому году цены на вторичном рынке недвижимости упадут еще больше. Стоимость снизится ориентировочно еще на 15%.

По его словам, сейчас люди пытаются накапливать деньги, поэтому в 2023 году будут готовы торговаться и продавать недвижимость даже дешевле с целью получить наличные на руки.

Аналитик объясняет это тем, что из-за войны у населения нет уверенности в том, что жилье останется целым, тогда как наличие сбережений выглядит более рациональным в данной ситуации.

При этом предпочтение в выборе покупателей будет отдаваться тем, кто сможет сразу выплатить всю сумму в валюте.

Также граждане не скоро перейдут на расчеты и сбережения в нацвалюте.

«Те, кто имеет сбережений менее 10 тысяч долларов США, будут держать их в гривне. А те, у кого сбережений более 10 тысяч долларов США, скорее всего, распределят их на доллары, евро и гривны», — подчеркнул эксперт.

В Украине квартиры на первичном рынке недвижимости могут подорожать как минимум на 20%. С 1 ноября заработает закон о налогообложении сделок с объектами недвижимого имущества, построенных в будущем.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Телеканал новин 24 По материалам:

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