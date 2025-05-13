Продажи фургонов в Украине рекордно упали — Finance.ua
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Продажи фургонов в Украине рекордно упали

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В течение апреля 2025 года общий объем продаж автомобилей группы LCV составил 3,5 тысячи единиц, что на существенные 52,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
По сравнению с мартом этого года объемы продаж снизились лишь на 1%. Таким образом, апрель стал периодом с самым низким уровнем реализации LCV за последнее время. Небольшой рост наблюдается только в сегменте импорта подержанных фургонов.
Вот какая динамика по подсегментам рынка LCV:
  • Внутренние перепродажи: -1,1% MM, -65,9% YY
  • Импорт б/у: +1,6% MM, +10,2% YY
  • Импорт новых: -6,9% MM, -11,6% YY
  • Произведенные в Украине: +7,4% MM, -12,1% YY
Структура сегмента выглядит следующим образом: наибольшую часть (58,4%) занимают внутренние перепродажи. Импортированные легкие грузовики составляют 29,3%, новые импортные — 11,4%, а доля транспортных средств, произведенных или переоборудованных в Украине, составляет лишь 0,8%. В общем, новые машины охватывают 12,3% рынка. Исходя из части каждого подсегмента, рассмотрим их подробнее в указанной последовательности.
По материалам:
MMR
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