Продажи фургонов в Украине рекордно упали — Finance.ua

Продажи фургонов в Украине рекордно упали 13.05.2025, 01:33

В течение апреля 2025 года общий объем продаж автомобилей группы LCV составил 3,5 тысячи единиц, что на существенные 52,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

По сравнению с мартом этого года объемы продаж снизились лишь на 1%. Таким образом, апрель стал периодом с самым низким уровнем реализации LCV за последнее время. Небольшой рост наблюдается только в сегменте импорта подержанных фургонов.

Вот какая динамика по подсегментам рынка LCV:

Внутренние перепродажи: -1,1% MM, -65,9% YY

Импорт б/у: +1,6% MM, +10,2% YY

Импорт новых: -6,9% MM, -11,6% YY

Произведенные в Украине: +7,4% MM, -12,1% YY

Структура сегмента выглядит следующим образом: наибольшую часть (58,4%) занимают внутренние перепродажи. Импортированные легкие грузовики составляют 29,3%, новые импортные — 11,4%, а доля транспортных средств, произведенных или переоборудованных в Украине, составляет лишь 0,8%. В общем, новые машины охватывают 12,3% рынка. Исходя из части каждого подсегмента, рассмотрим их подробнее в указанной последовательности.

MMR По материалам:

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