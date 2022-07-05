Продажи «АвтоВАЗа» в рф в годовом измерении упали на 80% — Finance.ua
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Продажи «АвтоВАЗа» в рф в годовом измерении упали на 80%

Фондовый рынок
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Продажи «АвтоВАЗа» в рф в годовом измерении упали на 80%
Продажи «АвтоВАЗа» в рф в годовом измерении упали на 80%
Продажи российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» по итогам первого полугодия 2022 года упали в 2,7 раза (62,7%), в годовом исчислении июньские продажи компании сократились в 5,4 раза (на 81,3%).
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы компании Максима Соколова в кулуарах выставки «Иннопром-2022».
По его словам, «АвтоВАЗ» в июне увеличил продажи автомобилей Lada на российском рынке почти на четверть по сравнению с маем до 7 484 автомобилей.
«Это плюс 24,5% к маю текущего года», — сказал Соколов.
По итогам 1 полугодия в рф было реализовано 74 714 машин Lada, что в 2,7 раза (62,7%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Напомним, в мае российский автопром показал падение производства легковых автомобилей на 96,7% в годовом исчислении.
После полномасштабного вторжения иностранные автопроизводители стали останавливать или приостанавливать производство в россии. Например, японский автопроизводитель Nissan решил приостановить производство в рф на 6 месяцев. В компании считают, что ситуация в Украине станет еще более «серьезной и затяжной».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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