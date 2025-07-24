Продажи авто в Европе обрушились: Bloomberg озвучило причины — Finance.ua

Продажи авто в Европе обрушились: Bloomberg озвучило причины 24.07.2025, 22:12 — Технологии&Авто

Продажи новых автомобилей в Европе упали в июне больше всего за 10 месяцев. Автопроизводители призвали стимулировать спрос на автомобили с аккумуляторными батареями.

Издание Bloomberg пишет, что количество регистраций авто упало на 5,1% до 1,24 миллиона автомобилей. Хотя спрос на авто с аккумуляторами продолжает расти, продажи увеличивались самыми медленными темпами в этом году.

Европейские автопроизводители не могут позволить себе ослабление спроса на аккумулятор. Volkswagen AG, BMW AG и Mercedes-Benz Group AG теряют позиции в Китае, где все более конкурентоспособные отечественные производители снижают их объемы и цены. Остальные крупные игроки сталкиваются с перестановками в высшем руководстве: компания Stellantis NV недавно назначила нового генерального директора, а Renault SA ищет постоянного гендиректора.

Еврокомиссия ослабила давление на автопроизводителей, предоставив им три года для выполнения более жестких требований по выбросам углекислого газа, которые должны вступить в силу в этом году. Однако для производителей, которые работают в США, пошлины Дональда Трампа на импортные авто и запчасти поставили под угрозу доходы в миллиарды евро.

Крупнейшим источником снижения объемов продаж в июне стала Германия — самый большой авторынок региона. Регистрации упали на 14% в июне и на 4,7% в первой половине года. Продажи упали на 17% в Италии и на 6,7% во Франции.

В то же время в июне продажи подключаемых гибридов подскочили на 38%, поскольку покупатели выбирают модели, сочетающие электропривод с резервным двигателем внутреннего сгорания.

УНІАН По материалам:

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