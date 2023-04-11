Продажа компьютеров Apple упала на 40% — Bloomberg — Finance.ua
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Продажа компьютеров Apple упала на 40% — Bloomberg

Фондовый рынок
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Продажа компьютеров Apple упала на 40% — Bloomberg
Продажа компьютеров Apple упала на 40% — Bloomberg
Поставки персональных компьютеров Apple Inc. сократились на 40,5% в первом квартале, что ознаменовало тяжелое начало года для производителей ПК, борющихся с избытком непроданных запасов.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет International Data Corporation (IDC).
Поставки всех производителей ПК вместе взятых сократились на 29% до 56,9 млн единиц и упали ниже уровня начала 2019 года, поскольку всплеск спроса, вызванный удаленной работой в эпоху пандемии, иссяк.
В числе лидеров рынка Lenovo Group Ltd. и Dell Technologies Inc. зарегистрировали падение более чем на 30%, а HP Inc. — на 24,2%. Ни один крупный бренд не остался в стороне от спада, а Asustek Computer Inc. замыкает топ-5 с падением на 30,3%.
Замедление потребительских расходов за последний год привело к двузначному снижению поставок смартфонов и накоплению излишка среди ведущих мировых поставщиков микросхем памяти. Samsung Electronics Co., который поставляет память для портативных устройств, а также настольных и портативных компьютеров, заявил, что сокращает производство памяти после того, как сообщил о своей самой низкой прибыли со времен финансового кризиса 2009 года.
Положительный момент заключается в том, что спрос на системы охлаждения дает производителям время и пространство для внесения изменений, поскольку многие заводы изучают варианты производства за пределами Китая. Apple постепенно диверсифицирует географию производственной базы, поскольку нарастающая напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином грозит нарушить цепочку поставок.
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