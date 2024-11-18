Продавали в три раза дороже: в Киеве полиция заявила о разоблачении схемы незаконной перепродажи железнодорожных билетов — Finance.ua
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Продавали в три раза дороже: в Киеве полиция заявила о разоблачении схемы незаконной перепродажи железнодорожных билетов

Криминал
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Продавали в три раза дороже: в Киеве полиция заявила о разоблачении схемы незаконной перепродажи железнодорожных билетов
Продавали в три раза дороже: в Киеве полиция заявила о разоблачении схемы незаконной перепродажи железнодорожных билетов
Столичные правоохранители заявили, что совместно с «Укрзализныцей» разоблачили схему по перепродаже железнодорожных билетов на популярные европейские направления. По данным следствия, подозреваемые незаконно получали доступ к аккаунтам пассажиров, скупали билеты и реализовывали их втрое дороже через интернет-платформы и Telegram-каналы.
Об этом сообщает полиция Киева.
«Злоумышленники обходили установленные перевозчиком ограничения, а от их действий страдали граждане, нуждавшиеся в билетах на международные поезда, а также подрывалось доверие к государственным онлайн-сервисам», — говорится в сообщении.
Продавали в три раза дороже: в Киеве полиция заявила о разоблачении схемы незаконной перепродажи железнодорожных билетов
Правоохранители сообщили, что установили по меньшей мере пять вероятных фигурантов, которые перепродавали железнодорожные билеты по завышенным ценам. Во время обысков у подозреваемых изъяли гаджеты, содержащие чужие аккаунты, банковские карты и большое количество приобретенных билетов на разные направления.
Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 190 и ч. 5 ст. 361 — мошенничество и несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем в условиях военного положения. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до 15 лет тюрьмы.
По материалам:
suspilne.media
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