Процесс оформления компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье будет полностью цифровизированный — Finance.ua

Процесс оформления компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье будет полностью цифровизированный Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Процесс оформления компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье будет полностью цифровизированный

Первый этап программы «єВідновлення» по выплате компенсаций за поврежденное жилье начал действовать на основе цифровых инструментов, и в дальнейшем вся информация будет максимально доступной.

Комитета В Р по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава политической партии «Слуга Народа» Елена Шуляк. Об этом сообщила главапо вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава политической партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

«Механизм выплаты компенсаций работает через цифровые инструменты: уже более 730 общин присоединились к Реестру поврежденного и уничтоженного имущества. Сейчас идет процесс дополнения данных — не только о жилых домах, но и об инфраструктуре. Это станет основой для работы наших доноров, партнеров и правительства по планированию восстановления», — сказала Шуляк.

Она напомнила, что сейчас начался первый этап программы «єВідновлення» — оформление компенсаций за поврежденное жилье, а с 22 мая вступит в силу норма о компенсациях за уничтоженное жилье.

«Минвосстановление вместе с Минцифрой запустили портал Dream — раньше это была Единая система управления восстановлением. На портале будет информация обо всех проектах, можно будет отследить, сколько средств потрачено и на что. Эта база интегрирована с Единой государственной электронной системой в сфере строительства, с Реестром поврежденного и уничтоженного имущества и другими реестрами. Мы хотим сделать так, чтобы информация была максимально доступна всем гражданам и бизнесу», — подытожила глава «Слуги Народа».

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