Проблемы при трудоустройстве: на что чаще всего жалуются украинцы (инфографика) — Finance.ua

Проблемы при трудоустройстве: на что чаще всего жалуются украинцы (инфографика) Сегодня 14:01 — Личные финансы

Проблемы при трудоустройстве: на что чаще всего жалуются украинцы (инфографика)

Настроения украинских работников из-за военного кризиса рынка труда крайне отрицательные — более 40% потеряли работу, еще 22,5% работают, но получают неполную заработную плату. Каждый четвёртый работающий сотрудник опасается, что может попасть под сокращение в ближайшее время.

Неудовлетворенность уровнем зарплаты, нестабильным положением компании или потеря работы стали причинами повышения активности соискателей в попытках найти новую работу. Согласно исследованию кадрового портала grc.ua , в активном поиске работы сейчас находится каждый второй украинский специалист (52,3%), планируют искать новое место в ближайшее время еще 16% соискателей.

Подавляющее большинство украинцев пока тратит на поиск работы не более полугода, что соответствует тенденции повышения срока трудоустройства в период кризиса на рынке труда. В частности, от трех до шести месяцев тратят на трудоустройство треть (34,4%) опрошенных работников вне зависимости от возраста и опыта.

Однако чем выше квалификация и опыт специалиста, тем дольше продолжаются и собеседования, и переговоры с работодателями. Следовательно, у специалистов с высокой квалификацией процесс поиска новой работы может занимать и больше полугода.

Сталкиваются с увеличением срока трудоустройства специалисты старшего возраста. Их больше всего среди тех, кто тратит на поиски работы от полугода до года и более года. Кстати, проблему эйджизма (дискриминации по возрасту) как преграду при трудоустройстве во время войны отметили 1,5% опрошенных специалистов.

Какие проблемы чаще всего бывают при трудоустройстве

Среди проблем, с которыми чаще всего сталкиваются при поиске работы украинские специалисты, чаще всего указывалось на уменьшение количества вакансий в нужной профессии, а также невозможность найти работу с достойным размером оплаты из-за того, что зарплаты в профессии и в целом на рынке труда ощутимо снизились. Эти причины назвали соответственно 32,7% и 29,7% украинцев.

Соискатели чаще встречаются с тем, что работодатели стали более требовательными к кандидатам. О таком явлении упомянул каждый пятый опрошенный. Это не удивительно, ведь сейчас, в период кризиса на рынке труда, работодатели находятся в более выгодном положении по сравнению с работниками. Компании имеют широкий выбор свободных кандидатов на рынке.

В то же время, как утверждают аналитики grc, соискатели, сталкиваясь с дефицитом вакансий и высокой конкуренцией на открытые рабочие места, готовы идти на уступки для получения работы. Кризис на рынке труда заставляет соискателей проявлять больше активности при трудоустройстве и тратить на этот процесс больше сил и времени.

Среди других проблем, с которыми встречаются украинцы при поиске работы и трудоустройстве, отмечался вышеупомянутый эйджизм, нежелание работодателей трудоустраивать внутриперемещенных лиц, невозможность устроиться на работу из-за того, что дети не ходят в школу и садик оффлайн, а также отсутствие необходимых знаний и навыков, в частности, низкий уровень владения иностранными языками.

Интересно, что проблема отсутствия знаний о том, как искать работу, не является массовой. С такой проблемой встречается всего-навсего 6,8% опрошенных специалистов.

Не ощутили сложностей в поиске работы только 2% опрошенных специалистов.

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