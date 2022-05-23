Проблема с топливом в Украине: Зеленский обсудил с Джонсоном поставки — Finance.ua

«Вечером говорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Рассказал ему о ситуации на поле боя. Ищем, как увеличить объем нашего экспорта прежде всего агропродукции. А также объем импорта горючего в Украину», — сказал Зеленский.
Также он сообщил, что в понедельник, 23 мая, планирует присоединиться к дискуссиям на Давосском форуме.
«Это наиболее влиятельный мировой экономический площадка, на которой Украине есть что сказать», — подчеркнул президент.
По словам Зеленского, следующая неделя будет дипломатически активной.
«Конечно, в графике большое количество контактов на двустороннем уровне с представителями различных государств и международных организаций. Наше государство еженедельно расширяет международные связи, чтобы получить все необходимое для скорейшего завершения войны. Состоится новая встреча представителей государств-партнеров — Рамштайн-2. Ожидаем новых полезных решений для нашей обороны», — отметил он.