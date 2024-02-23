Привычные «симки» уходят в прошлое: представлен новый формат SIM-карт — Finance.ua
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Привычные «симки» уходят в прошлое: представлен новый формат SIM-карт

Фондовый рынок
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Привычные «симки» уходят в прошлое: представлен новый формат SIM-карт
Привычные «симки» уходят в прошлое: представлен новый формат SIM-карт
Главные европейские операторы сотовой связи — Deutsche Telekom и Tele2 — разработали новый формат SIM-карты. Он называется rSIM или Resilient SIM, что дословно переводится как «устойчивая сим-карта».
Главное преимущество rSIM заключается в возможности одновременно использовать сразу два номера разных операторов в одной карте. Сейчас для этого требуется либо телефон с двумя слотами, либо телефон с поддержкой eSIM и слотом под «симку», сообщает портал Android Authority.
Кроме того, rSIM поддерживает технологии искусственного интеллекта, следящего за качеством сети в реальном времени. Если связь исчезнет, ​​технология сама переключится на другого оператора без разрыва соединения.
Как отмечается, rSIM можно использовать для улучшения качества связи и «прокачки» смартфона. Например, «односимочный» телефон можно превратить в «двухсимочный».
Другое применение rSIM — улучшить качество передачи данных между умными-гаджетами, которым для стабильной работы требуется бесперебойное подключение к Интернету. Зачастую так бывает, что интернет в доме пропал, и все чайники, кондиционеры и т. п. «отвязались». В таких случаях их приходится заново синхронизировать. rSIM решает эту проблему с помощью продуманной системы переключения между операторами.

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По материалам:
УНІАН
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