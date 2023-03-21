Привату уже 31: интересные факты, о которых вы могли не знать — Finance.ua

Привату уже 31: интересные факты, о которых вы могли не знать Сегодня 16:35 — Кредит&Депозит

Привату уже 31: интересные факты, о которых вы могли не знать

Позавчера, 19 марта, ПриватБанк отметил свой 31-й день рождения. Finance.ua решил собрать несколько интересных фактов, которые вы могли не знать о Привате.

Первые евробонды

Начнем с интересного исторического факта. В декабре 2003 года ПриватБанк стал первым украинским банком, выпустившим евробонды. Сумма размещения составила $100 млн. Бумаги купили крупные банки и частные инвесторы из Великобритании, Дании, Греции и других стран. Причем объем заявок на покупку этих бумаг превысил объем выпуска.

Самый прибыльный банк страны

ПриватБанк на украинском финансовом рынке — как Apple в мире техногигантов. Банк является одним из ведущих в Украине, а его прибыль за 2022 год составила 30,3 млрд грн, что снова сделало его самым прибыльным среди всех банков на рынке страны. «Снова», ведь успехи в доходах Привата, по данным Нацбанка, регулятор наблюдает с 2018 года.

Среди других грандиозных цифр — более 19 млн активных клиентов, постоянно пользующихся услугами ПриватБанка, и более 1000 отделений банка, действующих по всей Украине.

У Приват24 можно заказать свою кредитную историю

Приват — основатель крупнейшего кредитного бюро в Украине: Украинского бюро кредитных историй (УБКИ). На всех, кто хоть раз брал у банка кредит или оформлял кредитную карту, есть досье в УБКИ.

Данные о каждом займе хранятся в кредитной истории в течение 10 лет с момента погашения кредита. Так что благодаря украинскому Бюро кредитных историй можно узнать свой кредитный рейтинг, размер задолженности, имеющихся и непогашенных кредитов и т.д..

Клиенты Привата могут звонить в банк из приложения Приват24

Сейчас многие украинцы сталкиваются с проблемой звонков из-за границы или по другим причинам не имеют доступа к мобильной связи отечественных операторов. Поэтому ПриватБанк ввел технологию, с помощью которой клиенты могут общаться с банком через интернет и мобильное приложение Приват24.

Чтобы позвонить в ПриватБанк из приложения, необходимо войти в мобильный Приват24 со своим логином и паролем, перейти в Профиль клиента — Служба поддержки — Звонок через Приват24 (или Звонок в поддержку для Android).

В отделение ПриватБанка можно «заказать» наличную валюту

Еще одной очень удобной услугой в настоящее время является заказ валюты прямо в отделение.

Придя в банк «без предупреждения», в кассе может не оказаться нужной суммы. В первую очередь это касается валюты и крупных сумм в гривне (от 50 тыс. — ред.).

А для заказа наличных денег вовсе не обязательно ехать в отделение или звонить консультанту — это можно сделать в интернет-банке Приват24.

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