Приватизация: на аукцион выставлен Полтавский КХП — Finance.ua

Приватизация: на аукцион выставлен Полтавский КХП Сегодня 15:28 — Фондовый рынок

Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении аукциона на приватизацию единого имущественного комплекса ГП «Полтавский комбинат хлебопродуктов».

Соответствующее объявление размещено в системе «Prozorro.Продажи», передает АПК-Информ

В объявлении отмечается, что общее количество объектов недвижимости и сооружений — 168 объектов общей площадью около 75 тыс. м. Общая площадь земельных участков составляет 28,31 тыс. га (5 земельных участков на праве постоянного пользования). На балансе КХП учитываются 22 единицы транспортных средств и спецтехники.

«ГП „Полтавский комбинат хлебопродуктов“ также имеет обособленное структурное подразделение — филиал „Хлебная база № 88“», — указывается в объявлении.

Стартовая цена предприятия составляет почти 24,338 млн грн. (без НДС), размер гарантийного взноса — 20% от стоимости, или 4,868 млн грн.

Аукцион, проведение которого запланировано на 3 августа текущего года, пройдет по английской системе (на повышение). Заявки на участие принимаются с 12 июля по 2 августа.

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