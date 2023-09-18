ПриватБанк запустил в Одессе мобильный проездной — Finance.ua

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ПриватБанк запустил в Одессе мобильный проездной

Личные финансы
24
ПриватБанк запустил в Одессе мобильный проездной
ПриватБанк запустил в Одессе мобильный проездной
Сегодня одесситы могут покупать онлайн проездные билеты на городской транспорт.
ПриватБанк и КП «Одесгорэлектротранс» запустили продажу мобильных проездных билетов через QR-код в коммунальном транспорте Одессы.
Об этом сообщила пресс-служба банка.

Как приобрести

Как сообщил Алексей Цымбалюк, руководитель Южного макрорегионального управления ПриватБанка, приобрести мобильный проездной билет на проезд в городском транспорте Одессы через QR-код — быстро, просто и выгодно. При сканировании QR-кода в смартфоне появляется возможность оплаты как за разовый билет, так и выбрать и оплатить проездной.
В меню «Городской транспорт» в Приват24 во вкладке «Проездные» открыта возможность выбора и оплаты необходимого проездного: можно выбрать по виду транспорта и периоду пользования. Такие билеты можно приобрести на трамвай и/или троллейбус сроком на 7, 10, 15 или 90 дней.

Справка Finance.ua:

  • напомним, что в сентябре 2021 года в Одессе стартовал проект оплаты за проезд в коммунальном транспорте через QR-код, а первый в Украине мобильный проездной билет на городской транспорт ПриватБанк запустил во Львове в 2017 году.
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По материалам:
Finance.ua
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