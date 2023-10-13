ПриватБанк запустил доставку Новой почтой платежных карт своим клиентам в 6 странах Европы (список) — Finance.ua
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ПриватБанк запустил доставку Новой почтой платежных карт своим клиентам в 6 странах Европы (список)

Фондовый рынок
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ПриватБанк запустил доставку Новой почтой платежных карт своим клиентам в 6 странах Европы (список)
ПриватБанк запустил доставку Новой почтой платежных карт своим клиентам в 6 странах Европы (список)
Клиенты ПриватБанка теперь могут перевыпустить действующую платежную карту или открыть новую цифровую карту в Приват24 и получить «физическую» карту через Новую почту в шести странах Европы, где в результате войны или других обстоятельств сейчас находится больше всего украинцев.
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
Как сообщил член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, заказ карт с доставкой за границу уже доступен в Приват24.
Получить карту ПриватБанка можно в отделениях или через курьера Nova Post по любому адресу:
в Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии и Румынии.
До конца января 2024 года доставка карт ПриватБанка клиентам, находящимся за границей, будет бесплатной.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, с начала войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных.
  • При необходимости перевыпуска карты для активного шопинга в интернет магазинах, цифровую карту можно оформить мгновенно в Приват24 и получить платежную карту с доставкой по всей Украине и за границу.
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По материалам:
Finance.ua
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