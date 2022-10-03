ПриватБанк вдвое увеличил комиссию за перевод денег за границу — Finance.ua

ПриватБанк вдвое увеличил комиссию за перевод денег за границу
Государственный ПриватБанк с 1 октября увеличил тариф за отправку международных P2P-переводов с гривневых карт на международные до 4% (с 2%).
Об этом сообщили в банке.
С 1 октября мы вынуждены временно повысить тарифы на некоторые виды международных переводов. Это вынужденный шаг по предотвращению спекуляции на разнице курсов. Кроме того, возросла себестоимость доставки валюты в отделения. Обратите внимание, что все украинцы могут бесплатно получить перевод на гривневые счета.
— сказано в сообщении.
По каким переводам изменяются тарифы с 1 октября 2022 г.:
1. Отправка международных P2P-переводов с гривневых карт на зарубежные карты.
2. Зачисление международных P2P-переводов на валютные карты.
3. Зачисление SWIFT-переводов на валютные карты, в том числе и от международных компаний.
Какие тарифы изменились на отправку международного P2P-перевода с гривневых карт на зарубежные карты
Было: Отправка международных P2P-переводов с гривневых карт на зарубежные карты — 2% (min 50 грн).
Стало: Отправка международных P2P-переводов с гривневых карт на зарубежные карты — 4% (min 50 грн).
Какие тарифы изменились за зачисление международных переводов/платежей
Было:
На гривневые карты/счета:
- международные P2P-переводы — 0,5%;
- SWIFT-переводы и валютные выплаты от международных компаний — до 0,5%.
На валютную карту:
- международные P2P-переводы: — через Приват24 с заграничной карты на карту ПриватБанка — 0,5%;
- через сервисы не ПриватБанка — 0,5%;
- SWIFT-переводы и валютные выплаты от международных компаний — 0,5%;
Стало:
- международные P2P-переводы: через Приват24 с заграничной карты на карту ПриватБанка — 0,5%;
- через сервисы не ПриватБанка — 2%;
- SWIFT-переводы и валютные выплаты от международных компаний — 1%.
Такое решение связано со сложностями логистической доставки, закупки валюты, а также спекуляциями на разнице курсов со стороны определенных клиентов — отметили в банке.
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