ПриватБанк вдвое увеличил комиссию за перевод денег за границу — Finance.ua

ПриватБанк вдвое увеличил комиссию за перевод денег за границу Сегодня 11:03 — Фондовый рынок

Государственный ПриватБанк с 1 октября увеличил тариф за отправку международных P2P-переводов с гривневых карт на международные до 4% (с 2%).

Об этом сообщили в банке.

С 1 октября мы вынуждены временно повысить тарифы на некоторые виды международных переводов. Это вынужденный шаг по предотвращению спекуляции на разнице курсов. Кроме того, возросла себестоимость доставки валюты в отделения. Обратите внимание, что все украинцы могут бесплатно получить перевод на гривневые счета. — сказано в сообщении.

По каким переводам изменяются тарифы с 1 октября 2022 г.:

1. Отправка международных P2P-переводов с гривневых карт на зарубежные карты.

2. Зачисление международных P2P-переводов на валютные карты.

3. Зачисление SWIFT-переводов на валютные карты, в том числе и от международных компаний.

Какие тарифы изменились на отправку международного P2P-перевода с гривневых карт на зарубежные карты

Было: Отправка международных P2P-переводов с гривневых карт на зарубежные карты — 2% (min 50 грн).

Стало: Отправка международных P2P-переводов с гривневых карт на зарубежные карты — 4% (min 50 грн).

Какие тарифы изменились за зачисление международных переводов/платежей

Было:

На гривневые карты/счета:

международные P2P-переводы — 0,5%;

SWIFT-переводы и валютные выплаты от международных компаний — до 0,5%.

На валютную карту:

международные P2P-переводы: — через Приват24 с заграничной карты на карту ПриватБанка — 0,5%;

через сервисы не ПриватБанка — 0,5%;

SWIFT-переводы и валютные выплаты от международных компаний — 0,5%;

Стало:

международные P2P-переводы: через Приват24 с заграничной карты на карту ПриватБанка — 0,5%;

через сервисы не ПриватБанка — 2%;

SWIFT-переводы и валютные выплаты от международных компаний — 1%.



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