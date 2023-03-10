ПриватБанк сообщает об отзыве банком UBS иска против bail-in евробондов — Finance.ua

ПриватБанк сообщает об отзыве банком UBS иска против bail-in евробондов Сегодня 11:12 — Фондовый рынок

Международный инвестиционный банк UBS AG отозвал свой иск против государственного ПриватБанка о законности применения процедуры «бейл-ин» (bail-in) — обмена обязательств на акции — во время его национализации в 2016 году в отношении его еврооблигаций, выпущенных через UK.

Как сообщает ПриватБанк в пресс-релизе в четверг, об этом стало известно 8 марта во время заседания Хозяйственного суда Киева по аналогичному делу Shakoor Capital Limited против ПриватБанка.

Ранее суд по этому делу уже оставил без рассмотрения иски двух других международных компаний — JP Morgan и связанной со страной-агрессором Pala Assets.

ПриватБанк напоминает, что истцы — Shakoor Capital Limited, JP Morgan Securities, UBS AG, Pala Assets Holdings Limited и малоизвестный украинский ФЛП Сазонов Д.В. — требуют признания недействительным договора о приобретении акций, заключенного между ПриватБанком и UK SPV 2016 года.

Процедура bail-in была важной частью мер, предпринятых государством для национализации ПриватБанка. Хотя Банк Англии и Лондонский международный арбитражный суд сочли процедуру законной, истцы все равно продолжают требовать признания договора недействительным.

На следующей неделе должно состояться судебное заседание по взысканию судебных издержек с JP Morgan и Pala Assets в пользу ПриватБанка, а через три недели — следующее подготовительное заседание по делу.

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