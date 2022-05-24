ПриватБанк сохранит «карточный» курс за границей, несмотря на отмену Нацбанком лимита — Finance.ua
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ПриватБанк сохранит «карточный» курс за границей, несмотря на отмену Нацбанком лимита

Сегодня 14:03Финтех и Карты
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ПриватБанк сохранит «карточный» курс за границей, несмотря на отмену Нацбанком лимитаПриватБанк сохранит «карточный» курс за границей, несмотря на отмену Нацбанком лимита
Государственный ПриватБанк, крупнейший банк на украинском рынке, сохранит курс конвертации гривны в иностранную валюту по его картам за пределами страны, действовавший до отмены Национальным банком ограничений на верхний предел такого курса.
Об этом сообщил член наблюдательного совета банка Роман Сульжик.
«Приват не изменил „карточный“ курс и не собирается этого делать», — написал он в дискуссии в Facebook.
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Сульжик уточнил, что обсудил этот вопрос с Председателем правления банка Герхардом Бешем.
«Если другие банки решат повысить курс, думаю, это только приведет к увеличению количества наших клиентов», — добавил член наблюдательного совета госбанка.
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Как сообщалось, НБУ с 21 мая отменил верхний лимит курса продажи наличной валюты банками в Украине, так и курса конвертации гривны в иностранную валюту по их картам за пределами страны. Ранее потолок такого курса составлял зафиксированный в первый день войны официальный курс гривны плюс 10% или 32,18 грн/$1. Потолок для других валют рассчитывался по кросс-курсу к доллару. В то же время на «черном» рынке, возникшем в начале войны после запрета Нацбанка на продажу валюты, курс в последние дни достиг 37-38 грн/$1.
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В ПриватБанке до отмены ограничений заявленный курс конвертации составил 32,05 грн/$1. В monobank, который также предоставляет услугу удаленного открытия карты, курс составлял 31,5 грн/$1, а после снятия ограничений поднялся до 32 грн/$1.
В то же время, ряд банков воспользовались отменой потолка и существенно повысили «карточные» курсы. Так, Кредобанк поднял его до 33,5 грн/$1, Таскомбанк и банк «Конкорд» — до 36 грн/$1, а Аккордбанк — до 36,8 грн/$1.

Справка Finance.ua:

  • в свою очередь Гороховский негативно высказался о решении НБУ упразднить единый курс доллара;
  • IT-сообщество Украины также недовольно последними изменениями по валютному регулированию от Нацбанка;
  • Тимофей Милованов подчеркнул, что есть две фундаментальные вещи, которые повлияют на способность Нацбанка поддерживать курс доллара.

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По материалам: Інтерфакс-Україна
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