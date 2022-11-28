ПриватБанк обнародовал список дежурных отделений — Finance.ua

ПриватБанк обнародовал список дежурных отделений Сегодня 12:25 — Фондовый рынок

При длительном отключении электричества клиенты могут воспользоваться сетью «дежурных» отделений ПриватБанк а, которые оборудованы генераторами и интернетом, чтобы предоставлять услуги даже в условиях блекаута.

Об этом сообщили в ПриватБанке.

Сегодня в автономном режиме работает около 100 наших несокрушимых отделений во всех регионах

Эти отделения также указаны:

— в числе «Пунтков несокрушимости» https://www.nezlamnist.gov.ua/ как точки, оборудованные генератором.

ПриватБанк приглашает в отделения, чтобы получить банковские услуги, подпитать гаджеты (при технической возможности), отдохнуть и согреться.

Напомним, ПриватБанк разрешил покупку валюты онлайн под депозиты.

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