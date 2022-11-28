ПриватБанк обнародовал список дежурных отделений — Finance.ua
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ПриватБанк обнародовал список дежурных отделений

Фондовый рынок
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При длительном отключении электричества клиенты могут воспользоваться сетью «дежурных» отделений ПриватБанка, которые оборудованы генераторами и интернетом, чтобы предоставлять услуги даже в условиях блекаута.
Об этом сообщили в ПриватБанке.
Сегодня в автономном режиме работает около 100 наших несокрушимых отделений во всех регионах .
Эти отделения также указаны:
— на сайте НБУ .
— в числе «Пунтков несокрушимости» https://www.nezlamnist.gov.ua/ как точки, оборудованные генератором.
ПриватБанк приглашает в отделения, чтобы получить банковские услуги, подпитать гаджеты (при технической возможности), отдохнуть и согреться.
Напомним, ПриватБанк разрешил покупку валюты онлайн под депозиты.
По материалам:
Finance.ua
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