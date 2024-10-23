Приток капитала в криптопродукты достиг максимума с июля — Finance.ua

Приток капитала в криптопродукты достиг максимума с июля Сегодня 04:39 — Криптовалюта

Приток капитала в криптопродукты достиг максимума с июля

В период с 14 по 19 октября 2024 года приток капитала в криптофонды вырос до отметки в $2,2 млрд, обновив максимум с июля. Об этом говорится в еженедельном отчете CoinShares.

Эксперты объяснили резкий рост притока инвестиций оптимизмом по поводу победы республиканской партии на выборах в Соединенных Штатах Америки, «поскольку они, как правило, более благосклонны к цифровым активам». Также аналитики отметили рост объема торгов на 30%, а объем активов в управлении приблизился к отметке в $100 млрд.

Среди поставщиков больше всего капитала привлек фонд iShares — $1,19 млрд, вторым идет Fidelity — $319 млн, третьим — Ark 21 Shares с показателем в $306 млн.

incrypted По материалам:

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