Приток капитала в криптопродукты достиг максимума с июля — Finance.ua
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Приток капитала в криптопродукты достиг максимума с июля

Криптовалюта
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Приток капитала в криптопродукты достиг максимума с июля
Приток капитала в криптопродукты достиг максимума с июля
В период с 14 по 19 октября 2024 года приток капитала в криптофонды вырос до отметки в $2,2 млрд, обновив максимум с июля. Об этом говорится в еженедельном отчете CoinShares.
Эксперты объяснили резкий рост притока инвестиций оптимизмом по поводу победы республиканской партии на выборах в Соединенных Штатах Америки, «поскольку они, как правило, более благосклонны к цифровым активам». Также аналитики отметили рост объема торгов на 30%, а объем активов в управлении приблизился к отметке в $100 млрд.
Среди поставщиков больше всего капитала привлек фонд iShares — $1,19 млрд, вторым идет Fidelity — $319 млн, третьим — Ark 21 Shares с показателем в $306 млн.

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
incrypted
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