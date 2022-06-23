Приостанавливают ли пенсионные выплаты, если пенсионеру предоставили статус пропавшего без вести — Finance.ua

Приостанавливают ли пенсионные выплаты, если пенсионеру предоставили статус пропавшего без вести

Сегодня 08:33 — Личные финансы

Если пенсионеру предоставили статус человека, пропавшего без вести, пенсионные выплаты приостанавливают. Об этом сообщил Пенсионный курьер.

Статус пропавшего без вести человек обретает с момента внесения о нем сведений в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в порядке, предусмотренном законодательством. Данные вносятся после подачи заявления о факте исчезновения человека.

После попадания в реестр выплата пенсии такому человеку приостанавливается.

Возобновить выплаты можно только после личного обращения лица, считавшегося пропавшим без вести, в органы Пенсионного фонда Украины.

Справка Finance.ua:

Куда обращаться за восстановлением пенсии.

Пенсию внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) возобновляют и выплачивают территориальные органы Пенсионного фонда Украины по месту их фактического проживания/пребывания, независимо от факта регистрации места проживания/пребывания.

Выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания), не выплаченных за период до месяца возобновления их выплаты, ВПЛ и лицам, которые отказались от справки о постановке на учет ВПЛ и зарегистрировали место жительства и постоянно проживают на контролируемой Украиной территории, производятся в соответствии с законным порядком.

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