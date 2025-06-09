Приобретенные активы на 8,4 млн грн: САП просит признать их необоснованными — Finance.ua
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Приобретенные активы на 8,4 млн грн: САП просит признать их необоснованными

Криминал
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Приобретенные активы на 8,4 млн грн: САП просит признать их необоснованными
Приобретенные активы на 8,4 млн грн: САП просит признать их необоснованными
Специализированная антикоррупционная прокуратура просит признать необоснованными активы, приобретенные экс-начальником Главного управления ГНС в Черниговской области, ее матерью и сыном, на 8,4 млн грн.
Об этом говорится в сообщении САП.
Прокурор САП по материалам НАПК, ГБР и на основе доказательств, полученных САП, обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными и взыскании в доход государства активов на сумму более 8,4 млн грн, приобретенных экс-начальником Главного управления ГНС в Черниговской области, ее матерью и сыном.
Подробности
Стало известно, что руководитель ГНС области и ее родственники на протяжении 2021−2023 годов приобрели в собственность автомобиль «Volvo», квартиру и 4 паркоместа в жилом комплексе г. Киева общей стоимостью 8,4 млн грн.
Но анализом официальных доходов и расходов семьи установлено, что у них не было достаточных законных доходов для приобретения этих активов.
Ввиду изложенного прокурор обратился в суд с иском о взыскании с должностного лица активов, законность происхождения которых вызывает обоснованное сомнение, в доход государства.
Кроме того, суд удовлетворил ходатайство прокурора САП о наложении ареста на указанное имущество как обеспечение рассмотрения гражданского иска о конфискации имущества.
По материалам:
Finance.ua
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