Приобретенные активы на 8,4 млн грн: САП просит признать их необоснованными — Finance.ua

Приобретенные активы на 8,4 млн грн: САП просит признать их необоснованными Сегодня 17:33 — Криминал

Приобретенные активы на 8,4 млн грн: САП просит признать их необоснованными

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит признать необоснованными активы, приобретенные экс-начальником Главного управления ГНС в Черниговской области, ее матерью и сыном, на 8,4 млн грн.

Об этом говорится в сообщении САП

Прокурор САП по материалам НАПК, ГБР и на основе доказательств, полученных САП, обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными и взыскании в доход государства активов на сумму более 8,4 млн грн, приобретенных экс-начальником Главного управления ГНС в Черниговской области, ее матерью и сыном.

Подробности

Стало известно, что руководитель ГНС области и ее родственники на протяжении 2021−2023 годов приобрели в собственность автомобиль «Volvo», квартиру и 4 паркоместа в жилом комплексе г. Киева общей стоимостью 8,4 млн грн.

Но анализом официальных доходов и расходов семьи установлено, что у них не было достаточных законных доходов для приобретения этих активов.

Ввиду изложенного прокурор обратился в суд с иском о взыскании с должностного лица активов, законность происхождения которых вызывает обоснованное сомнение, в доход государства.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство прокурора САП о наложении ареста на указанное имущество как обеспечение рассмотрения гражданского иска о конфискации имущества.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.