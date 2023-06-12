Принят закон о реструктуризации потребительских кредитов пострадавших от войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Принят закон о реструктуризации потребительских кредитов пострадавших от войны

Кредит&Депозит
35
Принят закон о реструктуризации потребительских кредитов пострадавших от войны
Принят закон о реструктуризации потребительских кредитов пострадавших от войны
Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект № 9051 о внесении изменений в раздел IV «Заключительные и переходные положения» закона «О потребительском кредитовании» об особенностях начисления процентов по потребительским кредитам во время военного положения.
Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua

Цель документа

Цель законопроекта — комплексное решение проблемы начисления чрезмерных и непропорционально больших процентов по договорам о потребительском кредите у потребителей, местом постоянного проживания или покинутым местом постоянного проживания потребителя является территория, на которой ведутся боевые действия, или временно оккупированная российской федерацией территория.

Что предлагает законопроект

Законом предлагается в период действия в Украине военного и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены ввести обязательную реструктуризацию обязательств потребителей по договорам о потребительском кредите, который не обеспечен залогом, местом постоянного проживания или покинутым местом постоянного проживания потребителя является территория, на которой ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированная российской федерацией территория.
Такой потребитель должен отвечать хотя бы одному из следующих критериев:
  • государственная и социальная материальная помощь и/или пенсионное обеспечение; благотворительная помощь является единственным источником дохода потребителя и членов его семьи;
  • потребитель является отцом или матерью многодетной семьи, получающей субсидию на оплату коммунальных услуг;
  • потребитель или член его семьи является лицом с инвалидностью в результате войны и начисленный за три месяца перед обращением средний ежемесячный размер дохода потребителя и членов его семьи не превышает размера двух минимальных заработных плат.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.