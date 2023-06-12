Принят закон о реструктуризации потребительских кредитов пострадавших от войны — Finance.ua

Принят закон о реструктуризации потребительских кредитов пострадавших от войны Сегодня 11:13 — Кредит&Депозит

Принят закон о реструктуризации потребительских кредитов пострадавших от войны

Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект № 9051 о внесении изменений в раздел IV «Заключительные и переходные положения» закона «О потребительском кредитовании» об особенностях начисления процентов по потребительским кредитам во время военного положения.

Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Цель документа

Цель законопроекта — комплексное решение проблемы начисления чрезмерных и непропорционально больших процентов по договорам о потребительском кредите у потребителей, местом постоянного проживания или покинутым местом постоянного проживания потребителя является территория, на которой ведутся боевые действия, или временно оккупированная российской федерацией территория.

Что предлагает законопроект

Законом предлагается в период действия в Украине военного и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены ввести обязательную реструктуризацию обязательств потребителей по договорам о потребительском кредите, который не обеспечен залогом, местом постоянного проживания или покинутым местом постоянного проживания потребителя является территория, на которой ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированная российской федерацией территория.

Такой потребитель должен отвечать хотя бы одному из следующих критериев:

государственная и социальная материальная помощь и/или пенсионное обеспечение; благотворительная помощь является единственным источником дохода потребителя и членов его семьи;

потребитель является отцом или матерью многодетной семьи, получающей субсидию на оплату коммунальных услуг;

потребитель или член его семьи является лицом с инвалидностью в результате войны и начисленный за три месяца перед обращением средний ежемесячный размер дохода потребителя и членов его семьи не превышает размера двух минимальных заработных плат.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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