Принудительное взыскание долгов и арестов банковских счетов: кто в зоне риска — Finance.ua

Принудительное взыскание долгов и арестов банковских счетов: кто в зоне риска Сегодня 12:29 — Финтех и Карты

8 мая вступил в силу Закон Украины № 3048-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины об отдельных особенностях организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения», который вносит ряд изменений в несколько законов, касающихся деятельности государственных и частных исполнителей в условиях военного положения.

Среди прочего, этот закон отменяет действие распоряжения Кабинета Министров от 2 марта 2022 года № 198-р, которое позволяло физическим лицам на время действия военного положения осуществлять расходные операции со счетов, на которые исполнительной службой наложен арест, если сумма взыскания по исполнительному документу в отношении такого лица не превышала 100 тыс. грн.

Что изменилось?

В Законе № 3048-IX предусмотрен целый ряд изменений, относящихся к особенностям организации принудительного исполнения судебных решений.

Однако нас интересуют в данном случае не столько особенности деятельности исполнителей, а изменения, касающиеся должников.

Следовательно, с марта прошлого года со счетов, на которые были наложены аресты, в случае если сумма взыскания по исполнительному листу не превышала 100 тыс. грн, можно было осуществлять расходы. То есть счетами и денежными средствами на них можно было пользоваться.

Относительно всех остальных (то есть тех, кто задолжал более 100 тыс. грн), эта норма не действовала — их счета были заблокированы.

Теперь блокирование счетов касается всех, независимо от суммы долга — хоть тысяча гривен, хоть сто, хоть миллион.

Кто в зоне риска?

В зону риска возвращаются все те, кто и находился в ней до 2 марта 2022 года, когда Кабмин разрешил пользоваться счетами, сумма долга у владельцев которых не превышала 100 тыс. грн.

Больше всего мелких долгов, которые взимаются с украинцев, это, в частности, долги за коммунальные услуги, бытовые кредиты, неуплаченные штрафы, арендная плата и т. д.

Отныне у этих категорий должников также будут взиматься средства с арестованных банковских счетов. Как это работает, можно прочитать здесь

Однако подчеркиваем еще раз — для того, чтобы ваш счет в банке был арестован, а с него начали списывать средства в счет погашения долга, должна состояться соответствующая процедура и должно быть открыто исполнительное производство.

Морально ли во время войны взимать с людей долги за коммуналку или неуплаченный штраф — вопрос отдельный. Однако есть и обратная сторона медали — права кредиторов, которые требуют то, что им должны. Впрочем, это тема другой дискуссии.

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