Принудительное взыскание долгов и арестов банковских счетов: кто в зоне риска — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Принудительное взыскание долгов и арестов банковских счетов: кто в зоне риска

Финтех и Карты
71
8 мая вступил в силу Закон Украины № 3048-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины об отдельных особенностях организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения», который вносит ряд изменений в несколько законов, касающихся деятельности государственных и частных исполнителей в условиях военного положения.
Среди прочего, этот закон отменяет действие распоряжения Кабинета Министров от 2 марта 2022 года № 198-р, которое позволяло физическим лицам на время действия военного положения осуществлять расходные операции со счетов, на которые исполнительной службой наложен арест, если сумма взыскания по исполнительному документу в отношении такого лица не превышала 100 тыс. грн.

Что изменилось?

В Законе № 3048-IX предусмотрен целый ряд изменений, относящихся к особенностям организации принудительного исполнения судебных решений.
Однако нас интересуют в данном случае не столько особенности деятельности исполнителей, а изменения, касающиеся должников.
Следовательно, с марта прошлого года со счетов, на которые были наложены аресты, в случае если сумма взыскания по исполнительному листу не превышала 100 тыс. грн, можно было осуществлять расходы. То есть счетами и денежными средствами на них можно было пользоваться.
Относительно всех остальных (то есть тех, кто задолжал более 100 тыс. грн), эта норма не действовала — их счета были заблокированы.
Теперь блокирование счетов касается всех, независимо от суммы долга — хоть тысяча гривен, хоть сто, хоть миллион.
Место для вашей рекламы

Кто в зоне риска?

В зону риска возвращаются все те, кто и находился в ней до 2 марта 2022 года, когда Кабмин разрешил пользоваться счетами, сумма долга у владельцев которых не превышала 100 тыс. грн.
Больше всего мелких долгов, которые взимаются с украинцев, это, в частности, долги за коммунальные услуги, бытовые кредиты, неуплаченные штрафы, арендная плата и т. д.
Отныне у этих категорий должников также будут взиматься средства с арестованных банковских счетов. Как это работает, можно прочитать здесь.
Однако подчеркиваем еще раз — для того, чтобы ваш счет в банке был арестован, а с него начали списывать средства в счет погашения долга, должна состояться соответствующая процедура и должно быть открыто исполнительное производство.
Морально ли во время войны взимать с людей долги за коммуналку или неуплаченный штраф — вопрос отдельный. Однако есть и обратная сторона медали — права кредиторов, которые требуют то, что им должны. Впрочем, это тема другой дискуссии.

Изменения принудительного взыскания долгов и арестов банковских счетов

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.