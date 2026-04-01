0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Приложение Google Maps получило важную функцию для владельцев электромобилей

Google будет использовать ИИ для планирования маршрутов электрокаров
Google будет использовать ИИ для планирования маршрутов электрокаров
Google запускает встроенное планирование маршрутов для электромобилей через Android Auto. Новая функция должна избавить водителей от головной боли, связанной с выбором места зарядки во время долгой поездки.
По словам Google, эта функция уже в ближайшее время будет доступна для более 350 моделей не менее 15 брендов.
Пока нет информации о том, планирование маршрутов также появится в мобильном приложении Google Maps, чтобы водители, не пользующиеся Android Auto или имеющие iPhone, также могли использовать его.

Как работает система

Сначала водителям придется выбрать марку и модель своего автомобиля на телефоне. Это поможет функциям прогнозировать использование аккумулятора и рекомендовать время и длительность остановки для зарядки. Затем нужно проложить маршрут в пункт назначения в интерфейсе своего автомобиля и увидеть, сколько процентов заряда аккумулятора, вероятно, будет использовано во время поездки.
«Чтобы давать точные прогнозы по заряду аккумулятора для сотен транспортных средств, мы объединяем искусственный интеллект с передовыми энергетическими моделями, которые анализируют детали автомобиля вместе с информацией Карт в режиме реального времени о дорожном движении, наклоне дороги и погоде», — отметили в компании.
Планирование маршрутов для электрокаров появится в Android Auto
Планирование маршрутов для электрокаров появится в Android Auto
Водители также могут настроить желаемое состояние заряда по прибытии. Важно, что эта функция не связывается непосредственно с автомобилем, поэтому необходимо ввести начальное состояние заряда вручную. Оттуда, по словам Google, состояние заряда обновляется автоматически на основе ваших остановок во время движения и зарядки.
Место для вашей рекламы
