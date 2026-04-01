Приложение Google Maps получило важную функцию для владельцев электромобилей Сегодня 03:29 — Технологии&Авто

Google будет использовать ИИ для планирования маршрутов электрокаров

Google запускает встроенное планирование маршрутов для электромобилей через Android Auto. Новая функция должна избавить водителей от головной боли, связанной с выбором места зарядки во время долгой поездки.

По словам Google, эта функция уже в ближайшее время будет доступна для более 350 моделей не менее 15 брендов.

Пока нет информации о том, планирование маршрутов также появится в мобильном приложении Google Maps, чтобы водители, не пользующиеся Android Auto или имеющие iPhone, также могли использовать его.

Как работает система

Сначала водителям придется выбрать марку и модель своего автомобиля на телефоне. Это поможет функциям прогнозировать использование аккумулятора и рекомендовать время и длительность остановки для зарядки. Затем нужно проложить маршрут в пункт назначения в интерфейсе своего автомобиля и увидеть, сколько процентов заряда аккумулятора, вероятно, будет использовано во время поездки.

«Чтобы давать точные прогнозы по заряду аккумулятора для сотен транспортных средств, мы объединяем искусственный интеллект с передовыми энергетическими моделями, которые анализируют детали автомобиля вместе с информацией Карт в режиме реального времени о дорожном движении, наклоне дороги и погоде», — отметили в компании.

Планирование маршрутов для электрокаров появится в Android Auto

Водители также могут настроить желаемое состояние заряда по прибытии. Важно, что эта функция не связывается непосредственно с автомобилем, поэтому необходимо ввести начальное состояние заряда вручную. Оттуда, по словам Google, состояние заряда обновляется автоматически на основе ваших остановок во время движения и зарядки.

Autogeek

