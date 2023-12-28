Придется задерживать пенсии: Свириденко предупредила о тяжелых последствиях отсутствия западной помощи — Finance.ua

Придется задерживать пенсии: Свириденко предупредила о тяжелых последствиях отсутствия западной помощи Сегодня 08:01 — Казна и Политика

Придется задерживать пенсии: Свириденко предупредила о тяжелых последствиях отсутствия западной помощи

Украинское правительство может быть вынуждено отложить выплату зарплат госслужащим и пенсии миллионам граждан. Это произойдет, если Европейский Союз (ЕС) и Соединенные Штаты не предоставят финпомощь государству в начале 2024 года.

Дефицит внешней помощи подтолкнет экономику, которая сейчас восстанавливается, к возвращению в режим выживания. Об этом заявила вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко FT

Министр отметила, что, возможно, придется отложить выплату зарплаты государственным служащим и выплату пенсий.

«Поддержка партнеров чрезвычайно важна. Нам это нужно срочно», — сказала Свириденко.

Запрос на поддержку в размере $60 млрд, предоставленный администрацией президента США Джо Байдена, остается в «тупике» в американском Конгрессе. В то же время, на предложенный 4-летний пакет поддержки ЕС на 50 млрд евро было наложено вето Венгрией. Однако лидеры блока должны встретиться 1 февраля, чтобы попытаться преодолеть сопротивление Венгрии.

Читайте также Зеленский рассказал, с какими странами уже есть договоренности о долгосрочной финансовой помощи Украине

Свириденко отметила, что приоритетом в Украине станет оборона и обслуживание долга, что означает «большой риск недофинансирования отдельных социальных отраслей». По ее словам, властям, возможно, придется задержать выплату зарплаты для 500 тыс. государственных служащих и 1,4 млн учителей, а также выплаты 10 млн пенсионеров, если иностранная помощь не поступит.

«Это не просто сохранение самой макроэкономической стабильности, а создание предпосылок для восстановления экономики и возвращения украинцев», — добавила Свириденко.

Справка Finance.ua:

если американские конгрессмены так и не согласуют финансовую помощь Украине на следующий год, то уже в январе 2024 года могут возникнуть проблемы с социальными расходами, сообщала ранее председатель бюджетного комитета Совета Роксолана Пидласа;

президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в случае прекращения поступления Западной военной помощи Украине придется воевать так же, как это было в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года;



экономика Украины может выдержать следующие несколько месяцев, пока не поступит иностранная помощь, но 2024 год, безусловно, будет сложнее, чем этот год, и Киеву придется больше полагаться на собственные ресурсы, писал Reuters.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.