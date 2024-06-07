Приборы, которые лучше вообще не использовать из-за ситуации со светом (список того, что больше всего «ест» элекроэнергию) — Finance.ua

Приборы, которые лучше вообще не использовать из-за ситуации со светом (список того, что больше всего «ест» элекроэнергию) Сегодня 19:00 — Энергетика

Приборы, которые лучше вообще не использовать из-за ситуации со светом (список того, что больше всего «ест» элекроэнергию)

Учитывая тяжелую ситуацию в энергосистеме, украинцев попросили не пользоваться энергоемкими приборами. В частности, речь идет о кондиционерах и бойлерах.

Об этом сообщает заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире национального телемарафона.

«Действительно. Кондиционеры являются одними из достаточно энергоемких приборов среди бытовых. Как и бойлеры, и другие», — сказал он.

По его словам, понятно, что температура будет только увеличиваться, применение кондиционеров также будет увеличиваться.

«Мы призываем население, быт, бизнес по возможности минимизировать их использование или не использовать вообще. Находить другие варианты проветривания помещений, которые могут быть не менее эффективны», — добавил Колесник.

Ситуация со светом в Украине

российские войска с конца марта совершили уже шесть массированных атак по энергетике Украины. Под ударом находились как обычные энергообъекты, так и ТЭС и гидроэлектростанции. Сейчас ситуация в энергосистеме остается тяжелой.

В связи с этим украинцев уже не в первый раз просят экономить электроэнергию и не включать несколько энергозатратных приборов одновременно. Ранее в YASNO даже составили рейтинг приборов, которые больше всего потребляют электроэнергию.

Как сократить потребление электроэнергии

Как ни странно, прежде всего нужно заменить все лампочки накаливания на светодиодные. Благодаря этой бесхитростной манипуляции месячное потребление электроэнергии можно сократить на треть.

К примеру, светодиодные аналоги 100-ваттных лампочек имеют от 8 до 15 Вт мощности, а света дают столько же.

Но это не значит, что в пиковые (да и не только) часы нужно включать освещение во всей квартире. Исходите из правила: одна комната — один светильник.

Стирку и мытье посуды в машинке лучше перенести на ночь, когда нагрузка на сеть будет минимальной. Многие машинки (как стиральные, так и посудомоечные) имеют функцию отложенного запуска.

Больше всего энергии расходуется именно для нагрева воды в машинках, поэтому не лишним будет выставить минимально допустимый температурный режим.

Пылесос можно заменить щетками и веником или использовать беспроводные или робопылесосы (батарею заряжать ночью).

Вместо электрочайника грейте воду на газу. Отказ от электрочайника поможет сэкономить около 20 кВт-ч электроэнергии в месяц.

Не держите бойлер постоянно включенным — нагревайте воду непосредственно перед использованием.

В конце концов, вообще не держите неиспользуемую технику, включенную в розетку. Это еще и элемент безопасности, потому что в случае скачка напряжения техника может сгореть.

Если для разогрева пищи стоит выбор между микроволновкой или электроплитой, лучше воспользоваться первой, ведь микроволновка справится с задачей быстрее.

И не включайте одновременно мощные приборы. Если уж так сложилось, что вам нужно ими пользоваться, делайте это поочередно. Например, целесообразнее сначала пропылесосить, а затем запускать стирку, чем делать это параллельно.

УНІАН По материалам:

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